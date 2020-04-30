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不畏疫情！IKEA桃園店逆勢徵才 總計近百個職缺

經濟日報 / 記者何秀玲／即時報導
不畏疫情，瑞典居家品牌IKEA逆勢徵才，IKEA今（30）日宣布，桃園店人才招募活動開跑。IKEA／提供
不畏疫情，瑞典居家品牌IKEA逆勢徵才，IKEA今（30）日宣布，桃園店人才招募活動開跑。IKEA／提供

不畏疫情，瑞典居家品牌IKEA逆勢徵才，IKEA今（30）日宣布，桃園店人才招募活動開跑，共有5種兼職職位，包括客服、銷售人員、物流、餐廳、商品修復，總計近百個職缺進行對外招募。

疫情期間，面試活動將於戶外舉辦，也會進行體溫測量，並須全程配戴口罩，今年首次不開放現場報名，招募已於日前進行線上報名，並將於5月2至3日於桃園青埔新店現場進行面試。

IKEA表示，看好桃園市場發展，持續徵才增加新血；本次招募總計近百個兼職工作機會，提供與全職人員同等福利，包括全勤獎金、三節禮金、年終獎金及年假代金等，職缺開放至今，已經收到超過1,500份報名。

IKEA 疫情 面試

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