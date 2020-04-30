不畏疫情！IKEA桃園店逆勢徵才 總計近百個職缺

遠東集團向防疫國家隊致敬，昨天宣布旗下被視為國內獎勵培育科技研發人才重要指標的「有庠科技講座」，今年特別增設「有庠科技貢獻獎」，頒發給抗疫有成的中央流行疫情指揮中心指揮官、衛福部長陳時中；旗下的徐元智先生紀念基金會，也將捐贈六百萬元現金以及五百萬元等值的口罩用超細纖維材料，給中央流行疫情指揮中心團隊，全力協助抗疫。

2020-04-29 23:33