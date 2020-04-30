全國電母親節優惠1日開跑 主攻大容量冰箱現賺逾2萬元

3C通路全國電子母親節優惠1日開跑，今年主攻大容量冰箱，訴求現賺逾2萬元，搶攻送禮商機。

全國電子表示， 母親節快到，「要送媽媽什麼禮物」成為網友們的熱門話題。買個天天都用得上的東西更有誠意，例如像是家電。網友們分享媽媽對於家電的使用習慣 ，認為媽媽們對於大容量冰箱的需求程度。

因此，今年，全國電子針對媽媽喜歡的大容量冰箱推出多重優惠，指定冰箱最高送一萬元現金折價券、指定款冰箱加送Ann Chen手工香皂茶樹組、母親節限定再加碼－買指定款日製冰箱上網登錄再送美福肉品，讓媽媽一次囤滿囤好，成功收買媽媽的心。

除了冰箱之外，洗衣機是另個媽媽最常使用的家電之一，特別是洗脫烘滾筒洗衣機一條龍的洗衣流程讓洗衣更簡單，全國電子強調，母親節洗衣機78折起，指定機種加送市價7,980元MONCROSS OF SWISS鑄鐵雙鍋組，買TOSHIBA品牌指定機種冰箱或洗衣機上網登錄再抽TOSHIBA液晶顯示器、冰箱、洗衣機、燒烤微波爐等大禮。