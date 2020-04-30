不畏疫情 川牛木石亭逆勢推加盟目標50店

疫情來勢洶洶，台灣多家餐飲品牌老店敵不住疫情，紛傳倒店，創立三年的台灣牛丼傳奇「川牛木石亭」，外送服務大增三成，業績不減反增，加盟總部決逆勢擴大加盟行動，年度目標全台上看50店。

川牛木石亭是2017年竄起的台灣牛丼傳奇，兩年不到展店17家門市，2019年Foodpanda人氣餐廳日式料理類別，本土品牌唯一入選。招牌牛肉丼飯熱銷50萬客，一年200噸牛肉使用，成為2020年加盟熱門品牌。

川牛木石亭創辦人戴輝儒畢業於高餐大，與女友張筌雅同為七年級生，兩人在2017年以7萬元攤車，創立百元美食川牛木石亭牛丼，短短不到兩年時間，就陸續開出5間直營、12間加盟店間，疫情期間，加盟仍舊強強滾，本月甚至開出離島澎湖加盟店。

業界分析，川牛在市場勝出的原因，包括訴求平價美食：價格不貴、百元常民美食，消費無負擔 ，一週來吃3、4次都無壓力。

其次，川牛選點原則，前期分析按照當地人口數及人口密度計算，然後再加重工業區周邊、金融商業區、學區等，人潮密集點選擇比例。

第三是提前佈署外送平台：在疫情之前，川牛就已投入外送平台，若數量較多的外送，也鼓勵顧客來電訂購，門市直接做外送服務。

最後則是品牌心占率：在社群平台上也積極增加曝光，強化網路推薦與口碑，增加在外送平台被選擇的機會(擴大心佔率)；各門市用最土法煉鋼的方式發傳單，跟顧客宣導門市也有外送服務，減少平台費用支出。

戴輝儒表示，餐飲業是很辛苦的行業，但是有非常多的年輕人，有著滿腔熱血想要創業，可能有餐飲經驗，但缺乏管理經驗，或者有管理經驗，但缺乏餐飲相關知識及經驗，導致成功率不高，非常可惜。

以川牛的成功經驗來說，由於二位創辦人餐飲專業背景，產品設定精準，充分了解原物料特性，規劃出餐方式以及要呈現的產品口感，以產品特性創造保有美味的快速出餐方式，以把握尖峰時段商機快速出餐，客人就座不用等餐，翻台率也高。

尤其在精簡人力上，三人即可創業 ，以最優化的空間創造最有效的人事分配及獲利，創下「百元美食、百萬名店」的優異表現。

而加盟優勢，反倒因為疫情期間許多餐飲業受到衝擊，釋出黃金店面，造成好的點租金更好談，店面更多選擇，都成為餐飲創業的優勢條件，因此，與餐飲業相反，反而受惠於疫情，順勢推出加盟優惠配套。

目前推出「全球疫情、共體時艱、川牛應援」加盟優惠，全台北、中、南、東部各限定3組：包括免加盟金20萬元、物料金再送10萬元，以及特許加盟委託管理風險共擔。

台灣疫情控管度全球名列前茅，已漸漸進入疫情的尾端，各行各業應該要預備為下半年的業績努力，這波疫情下也產生一些產業版塊的變動，許多人考慮自行創業。

無論加盟或是自創品牌，戴輝儒以過來人經驗建議：「都不應貿然而行，評估自身特性，選對真正有機會獲利的產業，審慎評估資源投入，才能發揮以小搏大的可能。」