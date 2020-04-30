內湖社宅國家隊 擬供在地就業者優先

國家住都中心今（30）日表示，明年上半年預計在台北市內湖、松山及萬華等地區推出840戶社會住宅，其中內湖二處360戶擬以在地工作、在地生活為主題，規畫提供一定比例戶數，供內湖科學園區等在地工作者優先入住。

住都中心今日舉辦媒體聚會說明社宅政策，今年上半年推出的第一波社宅將首推需求最大的雙北地區1,900戶，其中840戶將興建於台北市，落在內湖、松山及萬華等，都將依據地區性質及需求，規畫不同功能的特色社宅。

住都中心表示，內湖區社宅預定共二處360戶，內湖區的特色在於就業及交通問題，捷運站沿線一側伴隨內湖科學園區，龐大的就業人口造成交通瓶頸。針對如此區域特色，住都中心期待能規畫讓一定比例在地就業者優先抽選入住資格，創造在地工作、在地生活的空間，並紓緩地方交通壓力。

住都中心表示，未來在入住規畫上，除了30％戶數保留給特定身分優先戶之外，另外70％一般戶當中，再依規畫方向設定一定比例床位，供在地就業者優先抽選。

住都中心表示，松山區有一處社宅預定地，規畫約160戶，則期許有部分比例可優先提供35歲以下青年入住，解決台北就業青年的居住需求；至於萬華二處社宅預定地320戶，則期望推動青銀共同照護，若父母、祖父母等直系尊親署設籍在地，讓家屬可優先抽選入住資格。

住都中心表示，目前雙北社宅仍在前期規畫階段，預計明年上半年陸續動工，2023至2024年間陸續完工，屆時才會正式確定優先入住資格等措施；今年下半年也將於基隆、桃園、新竹、南投、雲林、嘉義等地區規畫2,200戶社宅，最快明年底陸續動工。