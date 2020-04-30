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確診「+0」發威助攻房市 中古屋交易與三月持平

經濟日報 / 記者黃阡阡／即時報導

信義房屋統計內部交易資料今（30）日公布，全台門市四月交易量大致較三月持平，但交易量仍不敵疫情年減約17%，若較上月相比六都交易量漲跌不一，但若與去年同期相比，六都全數走跌。不過，四月下半月的買氣已經明顯優於四月上旬，推測「股市回穩、加零發酵」有助於遞延買盤逐漸回籠。

信義房屋統計內部資料顯示，對於景氣最敏感的雙北市，交易量回升速度也相對較快，台北市4月前28天的交易量，反而較3月交易量增加7%，但年減約14%，新北市則是較3月持平，但年減8%，整體表現都優於雙北市以外的區域。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，面對這場史詩級疫情、經濟休克與國際股市大幅修正，4月交易量年少17%的減幅並不算太劇烈，觀察國內房市從4月14日疫情在國內出現零新增開始，搭配國際股市觸底反彈，買氣在4月下旬明顯回籠，顯見疫情至今僅改變民眾購屋信心，並未扭轉民眾實質的購屋需求，若疫情持續受控的狀況下，買氣有機會逐步回籠。

曾敬德表示，隨股市出現一波明顯反彈，有助於購屋人的信心回溫，未來市場仍與疫情發展息息相關，不過同時間量化寬鬆與超低利率環境，也會牽引資金流向，短期之內首購在降息過後，仍是市場上最穩定的族群，長期則看疫情是否受控，讓市場再重回交易量復甦的趨勢軌道上。

疫情 信義房屋

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