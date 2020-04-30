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金寶推出全系列防疫產品 搶防疫商機

經濟日報 / 記者蕭君暉/台北即時報導
金寶總經理沈軾榮。記者蕭君暉/攝影
金寶總經理沈軾榮。記者蕭君暉/攝影

新冠肺炎(COVID-19)爆發至今，確診與死亡人數不斷增加，造成全球恐慌，各界都齊心防疫，金寶電子今（30）日舉行產品發表會，並展示推出結合3D列印、AI人工智慧等高科技研發經驗與長期全球佈局優勢下，所推出的系列防疫產品，包括：呼吸器、3D防護面罩、額溫測量鏡、防疫機器人等，希望讓防疫以更「科技」與「智慧」的方式，為社會盡心力，共同增援防疫最前線。

金寶總經理沈軾榮指出， 成立於1973年的金寶，目前已是東南亞最大的EMS（電子製造代工廠），更積極朝OEM Plus（代工升級）方向發展，這次新冠肺炎疫情在全球延燒，發現各地對於醫療產品的需求大增，更結合旗下三緯國際、新世代機器人暨人工智慧與麗寶大數據等子公司長久累積的實力，設計出從個人到企業，不同層次需求的多元化防疫產品，為公司營運注入新動能外，也在全球防疫上給予一臂之力。

在全球疫情蔓延下，呼吸器已成為重要物資，金寶電子發揮公司長久累積的綜合實力，投入吸呼器生產，希望共同解決目前醫療資源缺乏的困境，也為防疫盡一份心力。

結合金寶在電子產品和醫美生技產品開發經驗，並運用3D列印技術生產部分零組件，目前生產廠區已通過醫療器材品質管理系統標準ISO13485認證，確保產品符合使用規範。在產品設計上，以簡潔易懂的介面，讓醫療人員因應不同使用者需求，調整呼吸頻率及供氣量，提供病人自主呼吸時的壓力支持，在價格上，相較傳統呼吸器高昂的成本，以更彈性的選擇，做為專用醫療呼吸器不足的替代方案，滿足各醫療機構需要大量呼吸器的緊急需求。目前本產品已計畫在集團旗下的泰國、菲律賓以及美國等廠區進行生產供應。

針對防疫物資緊缺，運用熱熔融層積(FFF)與雷射粉末燒結(SLS)等先進3D列印技術，並以能夠抑制大腸桿菌與葡萄球菌的抗菌聚乳酸(PLA)材質，或耐化學腐蝕的PA12塑膠材質作為印製材料，快速製作3D防護面罩，即時支援防疫需求。

透過3D列印製作出的3D防護面罩，打造出可調整頭圍、安全地固定於頭部的設計，搭配前方的透明面罩，能防飛沫、液體、防油污、保護全臉及頸部，避免飛沫噴濺面部，與口罩同時使用，達到全臉防護效果。

至於口罩，在菲律賓、泰國與巴西等地，設置專為生產醫療口罩的無塵室及生產線，各廠以嚴格的製造標準，達到每月生產200萬片的口罩供應量，協助解決當地醫療資源匱乏的窘境。

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