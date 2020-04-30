聯聚建設捐警用巡邏車 事業、志業齊步走

聯聚建設29日捐贈一部警用巡邏車，600套警用背心、防禦手套、帽子等給台中市政府警察局第六分局，總經理王于娟表示，聯聚希望為站在第一線的人民保母盡一份心力，提供警方執行勤務充足的配備，守護自身安全。

王于娟表示，聯聚以行動回饋社會，也希望能拋磚引玉，讓企業及社會賢達一起做公益，讓善意與愛心傳送給需要幫助的人。

聯聚捐贈警用巡邏車，主要是巡邏車為治安全天候必備交通工具，使用率頻繁且逾齡比例偏高，一天24小時由不同員警巡邏，每台車平均出勤一次巡邏需約2小時，所需用量甚高。

另外，第六分局轄區係台中市西屯區，腹地廣大、面積約四十餘平方公里，共計39個里，涵蓋重要設施、重要產業圈、交通要道，為台中市區警力重要佈署。

聯聚建設捐贈的巡邏車，除了高性能，也配備先進智聯網，以提升員警辦案效率、改善執勤用車時的環境。聯聚也捐款支持中華義勇警察發展總會及警察之友會，為讓全心為民眾打拼的警察同仁無後顧之憂。

聯聚建設成立26年來一直積極投入公益活動。2009年即曾捐贈過一部警用巡邏車，去年也捐贈一輛加護型救護車給梧棲童綜合醫院。在建築規劃上，聯聚也透過巧思展現敦親睦鄰，如奉茶水柱讓來往的民眾飲用，廊道石椅、街角藝術，讓市民休憩。

王于娟表示，聯聚以心懷取之於社會，用之於社會的精神，積極投入社會公益，包括寒冬送暖－臘八粥結緣活動、補寒士尾牙缺口，贊助紙風車為偏鄉孩童點亮藝術之燈、支持認養柬埔寨貧童計畫，以及幫助大甲阿嬤把家蓋回來等。

聯聚建設也致力教育文化，大手筆捐贈並整修有121年歷史大同國小校史館及司令台、整建東海大學老宿舍B House成為師生可以使用的空間，促成鞋業大老聯手逢甲大學培育南向管理人才，更提供培育計畫，獲各界好評，事業、志業齊步走。