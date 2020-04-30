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泰山推新品 搶攻酷暑飲品商機

經濟日報 / 記者黃淑惠／台北即時報導
泰山《茶攤一條街》和珍煮丹合作再推出經典款「黑糖鮮奶茶」。圖／業者提供
泰山《茶攤一條街》和珍煮丹合作再推出經典款「黑糖鮮奶茶」。圖／業者提供

天氣愈來愈炎熱，業界推估，國內的飲品商機一年有250餘億元，泰山（1218）全面搶攻全面搶攻水商機，《Cheers氣泡水》坐穩銷售第一後，再推「經典檸檬風味」；另外，泰山的《茶攤一條街》和珍煮丹合作再推出經典款「黑糖鮮奶茶」。

泰山前三大營收分別是消費事業55%、大宗事業33%、國外事業7%，其中飲品就包含在消費事業，隨著疫情大家增加家裡的各種民生品，泰山3月合併營收6.62億元，年增10.43%，為了推動今年營收、獲利持續成長，泰山主力放在飲品，為夏季做好備戰準備，打好防疫中的夏季飲品戰。

泰山的八寶粥產品跟仙草蜜產品一直是泰山銷售的長青樹產品，為了滿足國內消費者多元化需求，不斷推出新產品，首創跨業飲料合作的《茶攤一條街》開街滿三年，已和6個知名手搖品牌聯名合作，推出過多款商品，2020年和珍煮丹合作推出經典款「黑糖鮮奶茶」。

國內的水市場一直銷售很好，泰山則是選擇進軍台灣氣泡水市場，就算市場然競爭激烈至四月已經有超過10支新品上市，泰山的《Cheers奇兒思氣泡水》還是一直保持銷售第一名佳績的，為了吸引更多不同客群的消費者，泰山今年更以全新單品「檸檬氣泡水」搶市，以添加檸檬原汁為訴求，選用屏東的四季檸檬原汁，帶有檸檬清香又無糖無熱量，很適合酷暑的飲品。

泰山進軍國內氣泡水市場三年，《Cheers氣泡水》坐穩第一，今年再推「經典檸檬風味」搶攻市場商機。圖／業者提供
泰山進軍國內氣泡水市場三年，《Cheers氣泡水》坐穩第一，今年再推「經典檸檬風味」搶攻市場商機。圖／業者提供

泰山 營收

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