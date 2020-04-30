70億飯店當防疫旅館 瀚寓董座馬維欣親上火線

受到新冠肺炎疫情影響，觀光飯店商機冷淡，正當飯店業者害怕沾上疫情時，瀚寓酒店則選擇投入防疫旅館行列，白石瀚寓酒店集團董事長馬維欣，第一個站出來主動說明，選擇站在第一線跟員工共同打這場仗，馬維欣認為，如果在旅客最需要的時候，飯店卻把客人拒於門外，是違背心中「以客為尊」的精神選在這時刻做這件沒有人要做的事，是為了想讓客人們知道瀚寓一直都在。