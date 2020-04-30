首艘本土大型離岸風電安裝船 將於2023年開始營運

台船環海風電工程公司今（30）日宣布與台船簽署先期造船工作合約(Early Work Agreement) ，宣告第一艘由台灣自製的離岸風電大型浮吊船正式進入建造階段，並命名為「Green Jade」，「Green Jade」為多功能、高性能、高裝載能量的主力風電工作船，將委由台船負責建造，預計於2022年底完工，2023年隨即投入台灣離岸風場水下基礎安裝工程。

台船環海為台船與比利時商DEME Offshore於2019年2月合資成立的本土公司，也是台灣第一家可承攬離岸風電大型統包工程（EPCI）公司，雙方母公司今共同決議投資大型浮吊船造船計畫，並簽訂先期造船工作合約，展開船舶建造前期最重要之設計及物料採購作業，並將此艘台灣本土首建之離岸風電主力工作船命名為「Green Jade」。

「Jade」源自台灣最高峰也為東亞最高峰「玉山」之意象，再融入「Green」綠色環保之意念，象徵台灣在環境保護之理念下推動綠能產業，並將由台灣首艘自建主力工作船「Green Jade」帶領台灣離岸風電市場及海事工程技術往最高峰前進。

「Green Jade」船長216.5米，搭載4,000噸等級大型吊車、DP3動態定位系統，可容納多達160名船員。在最大化甲板空間之設計下可依裝載需求進行最佳配置，單次作業即可載運多件重型單樁水下基礎、套筒式水下基礎或風機組件。藉由「Green Jade」優越之吊裝能力，可於最具經濟效益之條件下提供使用者進行新型水下基礎和新世代之大型風機之運輸與安裝作業。

完工後將陸續投入海龍及中能離岸風場，執行離岸風機及水下基礎運輸與安裝作業，藉以帶動台灣離岸風電海事工程產業在地化之發展，並建立市場供應鏈及永續經營之能量，大大提升台灣離岸風電工程船機設備之能量及安裝工程技術。

台船環海董事長曾國正表示，該公司是一個非常好的組合，結合了世界上離岸風場建置工程最具經驗及頂尖之DEME Offshore，及擁有在造船技術、船務營運及風機鋼構生產技術位於領先地位的台船，在地化的「台船環海」已獲開發商肯定，承攬了彰芳西島風機及中能風場水下基礎安裝重要工作。

同時更可執行一般承攬商無法執行之大規模之海龍BOP統包工程，而今天又再宣布台船環海將再投資於本土建造、本國籍之大型主力工作船「Green Jade」，藉由本土自主建造、經營管理及本土施工之條件下，必能將台灣海事工程之技術能量與船舶設備提昇至國際級水準。有了「Green Jade」，我們對於台灣在離岸風電工程業務的之前景更充滿信心。