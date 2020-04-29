台中市建經協會邀《GQ Taiwan》杜祖業 線上談品味

《GQ Taiwan》全媒體總編輯杜祖業，今(29)日應台中市建築經營協會邀請，以「品味沒法教，所以呢？」為題進行雲端講座，他表示，品味的建立，首先要把感受力的天線打開，用心觀察、用心感受，這就是品味的基礎。

杜祖業表示，培養感受力其實並不難，有時候出去走路，仔細觀察路旁的小草及花朵、還有四季的變化，慢慢培養感受力，彷彿打通任督二脈。

很多人認為，買精品、名車就是品味的展現，但捫心自問，這件物件背後的歷史與意義，究竟了解多少，有沒有跟自己的生活取得連結，如果沒有，最終內心還是一片空虛。

不受疫情影響，台中市建築經營協會每月舉行的大師講座持續舉辦，改採線上演講方式，兼顧保持社交距離的政策與會員進修學習機會，今天邀請《GQ Taiwan》全媒體總編輯杜祖業，以「品味沒法教，所以呢？」為題進行雲端講座。

台中市建經協會行之有年、每月一次的大師講座，深受會員期待，找來的講師都是各產業的佼佼者，更不乏國外知名建築團隊來台分享。

此次疫情來勢洶洶，為了不讓會員及喜愛大師講座的民眾失望，在響應政府防治措施之下，協會首次採用網路直播方式舉行。

台中市建築經營協會理事長邱名仕指出，本月大師講座由《GQTaiwan》全媒體總編輯杜祖業主講，更首次以網路直播方式舉行，這項大膽的創舉，展現了協會面對問題的應變能力與創造力。

1970年次的杜祖業（Blues To），大學廣告系畢業後踏入媒體工作至今，對美麗人事地物有無可救藥的迷戀，透過不斷訓練自身的洞察力、敏銳的本能，他建立起一套專屬的品味系統，好似二次陳釀的醇厚威士忌酒液，散發成熟洗鍊的紳士之味。

任職《GQ》國際中文版總編輯超過20年，從紙媒的興盛、低潮，到新媒體的崛起，它從來不只是一本男性月刊，而是以男性時尚為基底，涵蓋生活風格的品牌媒體。

杜祖業與《GQ》並肩經歷了各種「Make The Call」的時刻，除了帶領這本作為台灣男性雜誌最重要的聲音，也陪伴著讀者在探尋品味的路上逐步成長，將奉為圭臬、深受觸動的訊息，有風格的傳遞給大眾。

另外，熱愛旅行的杜祖業，每年都會出國數趟，感受各國好地方、好東西、內行人才知道的優質去處，他不吝地分享給大眾，他認為旅行不只要懂得玩，還要玩出門道。

此次杜祖業以「品味沒法教，所以呢？」為題，分享品味到底是什麼，以及品味與美感的關係，他也分析新世代商業決勝點，不再是價格競爭的紅海，而是品味的藍海。