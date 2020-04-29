快訊

獨／瓊瑤首席玉女陳德容驚爆離婚 她證實去年8月已簽字

半個多月前還在看診！全國最年長醫師謝春梅辭世 享耆壽99歲

台中市建經協會邀《GQ Taiwan》杜祖業 線上談品味

經濟日報 / 記者宋健生／即時報導
不受疫情影響，台中市建築經營協會每月舉行的大師講座持續舉辦，改採線上演講方式，兼顧保持社交距離的政策與會員進修學習機會。記者宋健生/攝影
不受疫情影響，台中市建築經營協會每月舉行的大師講座持續舉辦，改採線上演講方式，兼顧保持社交距離的政策與會員進修學習機會。記者宋健生/攝影

《GQ Taiwan》全媒體總編輯杜祖業，今(29)日應台中市建築經營協會邀請，以「品味沒法教，所以呢？」為題進行雲端講座，他表示，品味的建立，首先要把感受力的天線打開，用心觀察、用心感受，這就是品味的基礎。

杜祖業表示，培養感受力其實並不難，有時候出去走路，仔細觀察路旁的小草及花朵、還有四季的變化，慢慢培養感受力，彷彿打通任督二脈。

很多人認為，買精品、名車就是品味的展現，但捫心自問，這件物件背後的歷史與意義，究竟了解多少，有沒有跟自己的生活取得連結，如果沒有，最終內心還是一片空虛。

不受疫情影響，台中市建築經營協會每月舉行的大師講座持續舉辦，改採線上演講方式，兼顧保持社交距離的政策與會員進修學習機會，今天邀請《GQ Taiwan》全媒體總編輯杜祖業，以「品味沒法教，所以呢？」為題進行雲端講座。

台中市建經協會行之有年、每月一次的大師講座，深受會員期待，找來的講師都是各產業的佼佼者，更不乏國外知名建築團隊來台分享。

此次疫情來勢洶洶，為了不讓會員及喜愛大師講座的民眾失望，在響應政府防治措施之下，協會首次採用網路直播方式舉行。

台中市建築經營協會理事長邱名仕指出，本月大師講座由《GQTaiwan》全媒體總編輯杜祖業主講，更首次以網路直播方式舉行，這項大膽的創舉，展現了協會面對問題的應變能力與創造力。

1970年次的杜祖業（Blues To），大學廣告系畢業後踏入媒體工作至今，對美麗人事地物有無可救藥的迷戀，透過不斷訓練自身的洞察力、敏銳的本能，他建立起一套專屬的品味系統，好似二次陳釀的醇厚威士忌酒液，散發成熟洗鍊的紳士之味。

任職《GQ》國際中文版總編輯超過20年，從紙媒的興盛、低潮，到新媒體的崛起，它從來不只是一本男性月刊，而是以男性時尚為基底，涵蓋生活風格的品牌媒體。

杜祖業與《GQ》並肩經歷了各種「Make The Call」的時刻，除了帶領這本作為台灣男性雜誌最重要的聲音，也陪伴著讀者在探尋品味的路上逐步成長，將奉為圭臬、深受觸動的訊息，有風格的傳遞給大眾。

另外，熱愛旅行的杜祖業，每年都會出國數趟，感受各國好地方、好東西、內行人才知道的優質去處，他不吝地分享給大眾，他認為旅行不只要懂得玩，還要玩出門道。

此次杜祖業以「品味沒法教，所以呢？」為題，分享品味到底是什麼，以及品味與美感的關係，他也分析新世代商業決勝點，不再是價格競爭的紅海，而是品味的藍海。

日本創意大師水野學說：「品味，從知識開始」；杜祖業則說：「品味，從建立每天的儀式開始。」

《GQ Taiwan》全媒體總編輯杜祖業(左二）應台中市建築經營協會邀請，以「品味沒法教，所以呢？」為題進行雲端講座，右二為建經協會理事長邱名仕。記者宋健生/攝影
《GQ Taiwan》全媒體總編輯杜祖業(左二）應台中市建築經營協會邀請，以「品味沒法教，所以呢？」為題進行雲端講座，右二為建經協會理事長邱名仕。記者宋健生/攝影

疫情 網路直播 雲端

延伸閱讀

日尪想來台陪產　歐陽靖「疫情趨緩再見面」：大不了開直播

江啟臣找呂玉玲直播 掀開「敦睦國防布」真相

因應疫情 清大校慶音樂大賽冠軍提琴手快閃直播演出

影／媽媽看直播才能見到兒子？ 莊人祥：會記得請安

相關新聞

避交易糾紛 5月起房屋買賣應揭露中繼水箱、基地台

為了讓民眾更瞭解房屋的現況，自5月1日起，內政部宣布，成屋買賣定型化契約及不動產說明書，均應載明建物有無中繼幫浦機械室或...

短進短出仍獲利？一張表看懂哪裡房市有賺頭

房市短期持有仍有賺頭，今年第1季個人房地合一稅大幅增加，全國房地合一稅收18.63億元，跟去年同期相比增加98%，其中桃...

延續車市買氣？業者喊「汰舊換新」要繼續

3月受到全球疫情加重，搶買車的人氣也在3月急速出籠，4月搶購熱潮快速消退；汽車業界期望政策也能加速評估汰舊換新能否持續，還有零組件進口關稅調降，強化國內汽車產業的競爭力。

宅經濟當道 任天堂最知道

要說這次疫情最大的受益股，任天堂絕對是榜上有名，當家產品switch本來在進攻中國由騰訊代理後，銷量就已經水漲船高了，獨家推出的健身環大賣更是如火上加油，但是沒想到沒有最高只有更高，這次疫情把大家宅在家裡，推出的新遊戲動物森友會更刷新了數位版遊戲單月銷售紀錄，超過500萬套並持續熱銷中，由於大家紛紛搶購，更出現因為新機供不應求，大家必須去二手市場買遊戲機，導致舊機洛陽紙貴甚至比新機的價格還高的有趣現象，當然任天堂也請代工廠加緊趕工，希望能趕快趕上這波熱潮。

新冠病毒全球肆虐 「檢測」成詢問度最高的產業

新冠疫情在尚未獲得控制前，杜絕病毒的持續蔓延，有待「檢測試劑」的篩檢與過濾；然抗原、抗體、核酸等檢測方式究竟有何不同？現階段是否需要普篩？

港服飾潮牌 ESPRIT撤出台灣

又一個港商服飾品牌撤台。繼bossini（堡獅龍）宣布將在今年7月底全面撤台後，服飾品牌ESPRIT母公司思捷環球於港交所公告，將全面撤出亞洲，包括關閉新加坡、馬來西亞、台灣、港澳等56間店舖，以應對新冠肺炎疫情帶來的挑戰，並重新聚焦歐洲市場。

永豐餘拚環保 「沼」到新出路

永豐餘歷經五年努力，在新屋廠打造全台最大的沼氣發電系統去年底正式啟用，為台灣能源「沼」到新出路，成為再生循環經濟典範，昨（28）日獲頒遠見CSR（企業社會責任）獎「傑出方案：環境友善組」楷模獎，創下2016年此獎創設以來首次頒發給造紙產業。

CSR大獎 遠東新躍傳產楷模

遠東新世紀永續績效再獲肯定，昨（28）日在第16屆遠見CSR企業社會責任獎上榮獲兩項殊榮，「實踐循環經濟追求永續成長」專案榮獲「傑出方案—環境友善組首獎」；整體永續績效則獲得「CSR大調查—傳統產業組楷模獎」。

遠東新綠色永續 國際大廠按讚

隨著環保意識抬頭，消費者及企業開始反思消費模式對於環境的衝擊，循環經濟模式因此受到重視。而遠東新在循環經濟與永續績效方面的傑出表現，獲得愛迪達（Adidas）、耐吉（Nike）、可口可樂（Coca-Cola）等國際大廠按讚。

台泥責任減碳 贏得CSR傳統產業組首獎

台泥公司在企業社會責任（CSR）方面的努力獲得最大肯定，昨（28）日獲頒遠見企業社會責任獎年度大調查的「傳統產業組」首獎，這是遠見CSR獎成立16年來，第一次將首獎頒予水泥企業的新紀錄，也是台灣傳統產業的最高榮譽。

東海獲選USR傑出方案

教育部積極推動「大學社會責任實踐計畫」，東海大學校長王茂駿昨（28）日表示，東海USR深耕型計畫以「開放式養生村」為願景，發展具永續與推廣性的在地老化高齡服務支持系統，已逐步獲得成效。

首例航空業紓困 華航長榮星宇獲500億融資保證

交通部與信保基金攜手合作，完成世界首件航空業紓困融資保證，信保基金指出，28日已通過中華航空、長榮航空及其所屬集團企業，...

熱門新聞

救命錢來了！「勞工紓困貸款」4月30日起33家銀行受理

「勞工紓困貸款」借你10萬應急 明起受理申請

新光金獨董槓副董 四大理由李勝彥反對董事提名李紀珠

輝達推新晶片 台積7奈米大單來了

新光金獨董舉4大罪狀反對任董事 李紀珠：社會自有公道

新光金獨董槓副董 獨董李勝彥透露「新光公主」的心情

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。