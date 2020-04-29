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禾聯碩捐65台清淨機 給長庚醫院、桃市警察局

經濟日報 / 記者張義宮／即時報導
禾聯碩總經理林欽宏（左四起）代表公司捐贈空氣清淨機給長庚醫療財團法人主任委員程文俊、桃園市政府警察局龜山分局副分局長蔡俊輝，聯手抗疫，守護家園。圖／禾聯碩提供
禾聯碩總經理林欽宏（左四起）代表公司捐贈空氣清淨機給長庚醫療財團法人主任委員程文俊、桃園市政府警察局龜山分局副分局長蔡俊輝，聯手抗疫，守護家園。圖／禾聯碩提供

隨著新冠肺炎疫情肆虐，醫護及警消人員處於防疫第一線壓力巨大，位於桃園龜山的家電大廠禾聯碩，為感謝前線醫護人員及警消弟兄的付出守護，合計捐贈65台空氣清淨機給林口長庚醫院、及桃園市政府警察局龜山分局，給予當地防疫最大支持。

捐贈儀式今(29)日在林口長庚醫院大廳舉行。代表捐贈的禾聯碩總經理林欽宏表示，在地企業挺抗疫英雄，讓禾聯(HERAN)品牌的雲端智能清淨機，能夠守護前線醫護及警消人員。

林欽宏指出， 最近疫情延燒空氣清淨機詢問度大增，根據3C通路統計，防疫家電呈現二成增長，尤其是空氣清淨機等成長最為顯著。今年禾聯碩推出的雲端智能空氣清淨機，搭載智慧物聯網系統及四重感測器，主動控管居家的空氣品質自動清淨，通過SGS檢測PM2.5、甲醛去除率達九成以上，搭配600萬pcs/cm3高濃度負離子更能有效除菌。

他強調，具有除菌功能的機種，成為疫情下消費者選擇的要項，上市的機種從個人 (CADR 80)到商用空間 (CADR780)一系列的清淨機產品，有助成為居家防疫好幫手，為民眾的健康安全把關。

因疫情關係，消費者對空氣清淨機的需求大增，禾聯碩從去年的3款機型擴增至今年的12款，業績將可年增三成以上，打進個人、家庭、商用及醫療市場。林欽宏表示，相較去年空氣清淨機只有三款機種，今年大幅增加四倍，已成為在台灣機種最齊全、款式最多的品牌，涵蓋全方位的市場需求，將是今年在生活家電異軍突起的業績生力軍。

生活家電方面，禾聯碩今年推出新款掃地機器人、DC變頻風扇、氣炸鍋等各式生活家電，朝向智能雲端控制，結合語音聲控，透過產品推陳出新，挹注業績成長。

第1季禾聯碩營收11.96億元，逆勢年增2.9%。主力銷售產品包括空調、液晶電視、冷凍櫃、冰箱、洗衣機及生活家電，進入天氣轉熱的5月，林欽宏認為，將有助家用冷氣、商用空調的業績向上力道。

去年禾聯碩營收57.86億元，稅後純益7.74億元，每股純益10.73元。自2016年起連續四年的EPS均超過10元以上。每股擬配發現金股利8元。

禾聯碩看好疫情下，消費者對空氣清淨機需求大增，今年上市增加至12款，業績將可年增三成以上，打進個人、家庭、商用及醫療市場。記者張義宮／攝影
禾聯碩看好疫情下，消費者對空氣清淨機需求大增，今年上市增加至12款，業績將可年增三成以上，打進個人、家庭、商用及醫療市場。記者張義宮／攝影

禾聯碩 家電 疫情

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