防疫不忘公益 聯聚建設大手筆捐贈巡邏車等警用物質

全民防疫之際，台中豪宅一哥聯聚建設有感於第一線人民保母的辛苦，繼2009年捐贈1部警用巡邏車之後，今(29)日再加碼捐贈1部警用巡邏車及600套警用背心、防禦手套、帽子給台中市政府警察局第六分局，總價值超過200萬元。

今天的捐贈儀式，選在聯聚建設位於七期新市政中心的服務中心舉行，由聯聚建設總經理王于娟主持，台中市政府警察局第六分局長盧廷彰代表接受。

盧廷彰致詞時表示，目前正逢防疫重要時期，警察同仁協助防疫工作相當辛苦，對於聯聚建設大手筆捐贈警用物資，他表達感謝之意。

王于娟指出，聯聚希望藉此落實企業社會責任，為站在第一線的人民保姆盡一份心力，提供警方執行勤務充足的配備，守護自身安全，並表達對警察執行公務的欽佩與謝意。

她也希望能拋磚引玉，讓企業及社會賢達一起做公益，讓善意與愛心傳送到社會給需要幫助的人。聯聚建設此次捐贈品項包括警用巡邏車1部，600套反光背心、防禦手套、帽子等警用物資，提供警政工作非常即刻性的行動力。

至於這部巡邏車的特點，包括以高性能加上先進智聯網配備，可提升員警辦案效率、改善執勤用車時的環境，在打擊不法上具有莫大助益。

據了解，警備車有年限(7年)及公里數限制，巡邏車為治安全天候必備交通工具，使用率頻繁且逾齡比例偏高，一天24小時由不同員警巡邏，每台車平均出勤一次巡邏需約2小時，所需用量甚高。

聯聚建設還以實際行動，捐款支持中華義勇警察發展總會及警察之友會，讓全心為民眾打拼的警察無後顧之憂。

聯聚建設在台中深耕近26年，期間積極投入公益活動。去年捐贈1輛加護型救護車予梧棲童綜合醫院，同時照顧海縣居民健康，在醫療救援、院際轉診及支援公益活動等，都能發揮最大功能，挽救更多生命。

而在建築規劃上，聯聚也透過許多巧思展現敦親睦鄰的人情味，如奉茶水柱讓來往的民眾飲用，廊道石椅、街角藝術，讓市民休憩，傳遞一份濃濃的社會關懷。

王于娟說，聯聚秉持以人為本、永續經營及社會責任的使命，近年來陸續舉辦寒冬送暖－臘八粥結緣活動、補寒士尾牙缺口，贊助紙風車為偏鄉孩童點亮藝術之燈、支持認養柬埔寨貧童計畫，以及幫助大甲阿嬤把家蓋回來等。