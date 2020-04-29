聽新聞
test
0:00 / 0:00
ESPRIT全台92名員工將被裁減 總部證實受新冠肺炎衝擊
香港服飾品牌ESPRIT驚傳6月底將全面結束台灣門店，今（29）日香港總部證實，主要原因正如外界猜測的是受到新冠肺炎疫情衝擊，集團必須集中資源，並重新調整營運，以因應此大流行病所帶來的挑戰。
ESPRIT香港總部表示，全台灣共有26個櫃點，92名員工，目前員工都已被通知有關關店事宜，但未正式被解僱，但可預期有關店舖的員工將被裁減。
ESPRIT集團是在4月27日行文台灣各大百貨商場，將於6月底結束亞洲市場，這其中包括：新加坡、馬來西亞、台灣、香港、澳門等零售相關業務。
ESPRIT所屬的思捷環球集團表示，此次決定關閉的56間亞洲零售店舖，佔集團全球營業額不足4%。
但，思捷環球行政總裁 Anders Kristiansen 表示:「整個行業均受此全球危機所影響。我們首先在亞洲市場意識到其帶來的影響，及後歐洲市場亦受影響，並已在有關地區關閉了很多店鋪。這迫使我們必須考慮所有市場分別對集團業績的貢獻。」
【相關閱讀】
· ESPRIT 6月底撤台 香港總部未說明台灣員工遣散問題
· 港知名服飾Esprit退出亞洲 林青霞老公因它大賺30億
把Money省下來！2020聰明報稅全攻略
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言