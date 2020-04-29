ESPRIT全台92名員工將被裁減 總部證實受新冠肺炎衝擊

香港服飾品牌ESPRIT驚傳6月底將全面結束台灣門店，今（29）日香港總部證實，主要原因正如外界猜測的是受到新冠肺炎疫情衝擊，集團必須集中資源，並重新調整營運，以因應此大流行病所帶來的挑戰。

ESPRIT香港總部表示，全台灣共有26個櫃點，92名員工，目前員工都已被通知有關關店事宜，但未正式被解僱，但可預期有關店舖的員工將被裁減。

ESPRIT集團是在4月27日行文台灣各大百貨商場，將於6月底結束亞洲市場，這其中包括：新加坡、馬來西亞、台灣、香港、澳門等零售相關業務。

ESPRIT所屬的思捷環球集團表示，此次決定關閉的56間亞洲零售店舖，佔集團全球營業額不足4%。

但，思捷環球行政總裁 Anders Kristiansen 表示:「整個行業均受此全球危機所影響。我們首先在亞洲市場意識到其帶來的影響，及後歐洲市場亦受影響，並已在有關地區關閉了很多店鋪。這迫使我們必須考慮所有市場分別對集團業績的貢獻。」