騰訊視頻WeTV海外版 推台灣多人追劇優惠價格

要說這次疫情最大的受益股，任天堂絕對是榜上有名，當家產品switch本來在進攻中國由騰訊代理後，銷量就已經水漲船高了，獨家推出的健身環大賣更是如火上加油，但是沒想到沒有最高只有更高，這次疫情把大家宅在家裡，推出的新遊戲動物森友會更刷新了數位版遊戲單月銷售紀錄，超過500萬套並持續熱銷中，由於大家紛紛搶購，更出現因為新機供不應求，大家必須去二手市場買遊戲機，導致舊機洛陽紙貴甚至比新機的價格還高的有趣現象，當然任天堂也請代工廠加緊趕工，希望能趕快趕上這波熱潮。

2020-04-29 14:19