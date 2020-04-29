騰訊視頻WeTV海外版 推台灣多人追劇優惠價格
騰訊視頻海外版WeTV進軍台灣近一年，品牌聲量也逐漸成長。主打陸劇包括《三生三世枕上書》與《陳情令》也是OTT TV追劇榜單的前十名，甚至是陸劇前三名，顯見疫情期間，民眾宅在家不出門，追劇成趨勢。
WeTV表示，將在51勞動節連假前，鼓勵民眾在家「多人追劇運動」，邀請親友一起加入追劇行列防疫，並推出VIP 會員優惠，首度加入會員，首月只要60元，季卡則為150元，年卡1490元，平均一天只要4元。
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