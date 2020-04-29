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新北導入群眾募資輔導計畫 協助新創永續經營

經濟日報 / 記者彭慧明／即時報導

為了強化新北市創業能量，用創意活化產業發展，新北市政府經濟發展局推動「新北市青年創業群眾募資輔導計畫」，由全台最大群眾集資顧問公司「貝殼放大」執行，規劃完整專業的顧問輔導和諮詢流程，幫助好創意獲得社會大眾的實質支持。

貝殼放大指出，這是台灣第一次由地方政府推動群眾募資，期待讓更多有潛力的新創團隊，藉群眾力量將夢想實現，從新北往更大的世界舞台前進；團隊招募甄選即日起開跑，第一梯次徵件截止為 5 月 11 日，更多資訊詳見計畫網站 http://ntpc-back-you.tw。

根據資誠聯合會計師事務所（PwC Taiwan）與台灣經濟研究院發布的《 2019 台灣新創生態圈大調查報告》指出，創業者認為新創初期最大挑戰，「籌資」以28％名列第一，「業務拓展／市場開發」24%居次，並期待政府挹注「更多元的資金管道」。但即使資金到位，新創團隊持續面臨著風險與危機管理的考驗，因此兼具市場驗證與行銷功能的「群眾募資」，近年便成為新創資金來源的新選擇。

為鼓勵創業參與度，新北市率先導入群眾募資作為培植新創團隊的輔導方案，藉由協助其推動新產品或服務計畫、建立品牌，啟動消費回饋生產的商業機制，從市場行銷、組織營運、產業發展等三方面，完整且專業地扶植其永續經營，以其創意刺激城市經濟提升，活絡產業發展。

貝殼放大表示，綜合參酌群眾募資趨勢以及城市發展需求，計畫將徵選的專案類型包括「科技與設計加值」、「社會與地方創生」、「文化與內容發展」。

「科技與設計加值」是整體群眾募資市場中堪稱最熱門類別，以2019年為例，台灣集資金額最高的 20 組專案即有 18 組為科技或設計類專案，展現台灣新創團隊堅強的技術與創意實力。例如台灣最大的機器人研發團隊「女媧創造」，2019年藉由群眾募資推出團隊的二代產品「Kebbi Air 凱比教育機器人」，除了具備提升英語會話、程式編輯、親子共遊的完整功能外，更將其持續優化的過程與各界專業人士認可背書內容，清楚呈現於專案頁面當中，深深切中家長族群的需求，一舉獲得超過1,200萬元的集資佳績。

「社會與地方創生」則是最能回應時事議題與社會需求的項目，也經常成為網路世代進入公共議題的窗口，以及關注地方發展的管道。例如新北市樂窩社區服務協會所成立的「熱原拳擊隊」，社工帶領曾被視為問題青少年的孩子們，藉由拳擊找回自我，更勇奪全國冠軍，但因苦無營運經費，因此2019年透過群眾募資廣泛引起社會關注，更成功募集建設教室、以及少年教練培訓計畫的費用。

「文化與內容發展」則對眾多影視與表演藝術作品扮演關鍵挹注角色，無論是募集前期製作經費，以至作品完成後的售票、實體活動參與等，都是近年出現的募資標的。例如針對已故知名漫畫家鄭問所拍攝的「《千年一問》鄭問紀錄片集資計畫」，便是在其逝世三周年發起，期望籌措後製與上映資金，目前也獲得熱烈回響。

群眾募資 創業

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