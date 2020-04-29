疫情下業者謀商機 商仲：飯店零售可考慮超前部署

即便今（29）日國內連續四天零確診，但新冠肺炎依舊衝擊全球經濟，包括航空業、觀光業、餐飲業等。信義全球資產最新發布評估報告中指出，肺炎加速產業影響分化的現象，商用不動產中辦公、廠辦及工業地產受到疫情影響相對較小，投資人仍持續佈局；受疫情影響深的飯店及零售店面，則可搭配重建或裝修，轉型待更長遠的發展。

信義全球資產公司經理王維宏表示，商用不動產目前觀察到以下現象，首先是新創服務產業租賃需求增加，使得頂級辦公空置率持續降低，帶動租金創新高。

其次，王維宏指出，疫情重創旅遊及觀光業，而此類產業租賃空間多集中在B級辦公，部份業者或有降租、搬遷等需求，企業可能為了降低營運成本，考慮移往租金較低的廠辦區設立總部，如內湖、南港，或另尋新北、桃園捷運沿線大樓。工業地產部份，疫情將加速台商回台投資，其中以桃園、及中南部等土地單價較低的地區設廠。

此外，受惠於企業防疫佈署的遠端辦公措施，資通訊產業業務量快速成長，而疫情降低民眾外出意願下滑，帶來影視串流產業以及網購零售產業使用量增加，許多產業新商機浮現。

不過嚴重受到衝擊的產業，像是觀光因各國陸續宣布封城後，今年2月來台觀光旅客數僅剩35.7萬，較去年同期相比減少62.6%；接連受到衝擊的運輸產業，過去一周台灣的國際航班數量減少一半，總體旅客量比去年同期減少84%；而餐飲、零售業也無一倖免，3月至4月份營業額至少衰退3成，許多業者因為吃不消而停業。

信義全球資產表示，飯店旅館方面，業者可將產品重新定位，對於交通區位良好、具都更重建價值的飯店，可規劃重新轉型為辦公、住宅等複合式產品，或進行翻新並調整飯店各項服務措施，再搭配異業結盟合作，整合客群搭配套裝行程，或是提早開放明年的住房預約及搭配促銷活動，以彌補現金流減少的虧損。

而店面商場受到疫情影響最直接，信義全球資產認為，應加速線上整合系統，發揮宅經濟商機。而空置的店面，可階梯式調降租金，給予更長的免租期，爭取租客進駐，或是切割店面分租，降低租金總價帶。

王維宏進一步分析，投資人對於上半年不動產市場投資趨於保守，預計下半年若疫情得到控制後，可望價量回穩。