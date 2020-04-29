致茂Q1毛利率創新高 每股賺1.13元
特斯拉電控系統供應商、量測廠致茂電子（2360）今（29）日召開線上法人說明會，公佈2020年第1季財務報告，首季稅後淨利為4.7億元，季減22%，但年成長59%，每股稅後純益（EPS）1.13元。
致茂表示，第1季集團合併毛利率來到歷史新高達52%，季增4個百分點，而母公司於九個季度後重返55%毛利率。
展望未來，致茂提到，邁入第2季母公司預期第2季將較第1季持續向上成長，半導體 / Photonics測試解決方案為主要成長動能，特別是SLT及針對真無線藍芽耳機市場之RF與MCU整合性測試解決方案。量測及自動化檢測設備將持續受惠於5G / 伺服器等相關之電力電子測試需求增長。
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