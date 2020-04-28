首例航空業紓困 華航長榮星宇獲500億融資保證

交通部與信保基金攜手合作，完成世界首件航空業紓困融資保證，信保基金指出，28日已通過中華航空、長榮航空及其所屬集團企業，與星宇航空合計近500億元的融資貸款信用保證。

疫情重創全球航空產業，客運量急速衰退，為快速落實總統及行政院緊急紓困航空產業之政策，協助我國民用航空運輸業、航空站地勤業及空廚業維持營運，財團法人中小企業信用保證基金28日召開「受嚴重特殊傳染性肺炎影響發生營運困難航空產業紓困貸款信用保證」審議委員會。

信保基金表示，已通過中華航空股份有限公司、長榮航空股份有限公司及其所屬集團企業，與星宇航空股份有限公司合計近500億元的融資貸款信用保證，協助航空產業維持營運穩定，完成世界首件航空業紓困融資保證。

信保基金說明，本次審議由各航空業者出席簡報，對公股行庫及信保基金現場說明；有別於一般授信案件審查，需由業者找銀行逐一洽商，曠日費時，由信保基金召集相關行庫及信保基金專業團隊聯合審議，展現超高效率，通過紓困融資信用保證申請。

信保基金指出，本次由台灣銀行承辦之貸款額度400億元，嗣後將以聯貸案方式取代過渡性融資。

此外，為落實企業社會責任，本次審議決議附帶條件，請中華航空公司與長榮航空公司於撥貸後六個月內，提出疫情過後回饋偏鄉、弱勢之特別計畫，報請交通部民航局備查。

由於疫情尚在演變中，交通部及民航局將持續密切關注瞭解航空業者受衝擊情況，並視疫情發展積極檢討，適時提高貸款額度，信保基金將持續配合提供信用保證，協助業者取得維持營運所需融通資金。