全球前250大零售業 統一超商蟬聯六年進榜

勤業眾信今（28）日發布《2020零售力量與趨勢展望》報告，運用公開財報盤點全球營收前250大零售業者，統一超商透過總營收73億美元（約新台幣2,186元）表現，蟬聯六年榜上有名，且從148名向上攀升到142名。

勤業眾信指出，全球頂尖250間零售業者總營收為4.74兆美元（約新台幣141兆元），平均營收達190億美元（約新台幣5,690億元），今年前三名皆由美國大型零售商包辦，排名依序分別為沃爾瑪（Wal-Mart）、好市多（Costco）、亞馬遜（Amazon）。

調查指出，沃爾瑪以高達5,144億美元（約新台幣15.4兆元）零售業營收，穩居全球最大零售業者能頭；好市多及亞馬遜營收規模皆落在1,400億美元（約新台幣4.19兆）出頭，不過亞馬遜今年達到零售總營收成長率達到18.2%，成功站上第三名之位。

勤業眾信指出，此報告是根據2018年6月至2019年5月全球零售業公開財報所進行，評選出全球前250大零售業皷，台灣表現方面，本土零售業龍頭「統一超商」為近六年唯一擠入前250名的零售企業，零售總營收73億美元，年成長率4.2%，今年排名也從148名躍升到142名。

調查指出，東亞地區除了統一超商進榜，中國大陸另有京東商城、蘇寧雲商、華潤萬家超市、唯品會、永輝超市、上海百聯、物美商業、重慶百貨等八間零售業者進榜；香港則有屈臣氏集團、牛奶國際、周大福珠寶及阿里巴巴集團等四家進榜。

勤業眾信消費產業負責人謝明忠表示，2020年對零售業來說，無疑是一場艱鉅的挑戰，受到新冠肺炎影響，消費者變得更加保守且敏感，建議企業可運用大數據分析，尋找新的銷售模式與資料蒐集，並以全通路流程為轉型目標，擺脫舊有線性供應鏈思維，以利在數位紅海中奪勝。