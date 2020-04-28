快訊

強弓專案再驗證：台版「薩德」弓三增程版升空

練台生從退役軍人變傳媒大亨 為一件事變「打馬悍將」

博晟旗下軟骨修復產品愛膝康 獲TFDA醫材上市許可

經濟日報 / 記者陳書璿／即時報導

高階複合骨科醫材研發公司博晟生醫（6733）今（28）日宣布，旗下研發之膝蓋軟骨組織修復複合醫材BiG-009「愛膝康」一次性自體軟骨修補系統已取得TFDA第三等級醫療器材上市許可，除已佈建全台六家經銷商通路外，更鎖定全球市場並啟動中國、歐、美、日、東南亞及南美洲等市場之取證與商業洽談。此外，BiG-009獲得上市許可亦滿足生技企業申請上櫃條件，博晟將依進度朝上櫃之路邁進。

BiG-009是一種「自體關節軟骨再生修補技術」，並由康膝骨（Chondroplug）與安切康（AccuCut）兩個部分所組成。BiG-009擁有「不需體外培植」及「僅需開刀一次」兩大特色，僅需一小時即可完成軟硬骨修復的工程，並適用於膝關節內側股骨髁、外側股骨髁與股骨滑車部位之軟骨及軟硬骨缺損填補及幫助軟硬骨組織修復。

博晟生醫董事長陳德禮表示，BiG-009能有效使關節軟骨再生，改善病患症狀，同時降低重複手術的痛苦，可望造福廣大因各種原因造成膝軟骨受損的病友。該產品的取證對博晟的營運實務有著指標性與策略性雙重意義，未來我們將加速拓展國際事業版圖。」

博晟也積極卡位中國大陸市場並瞄準「海南博鰲樂城國際醫療旅遊先行區」（簡稱：海南博鰲先行區）做為第一階段之首要佈點。海南博鰲先行區為中國國務院於2013年核准設置的國家級國際醫療旅遊產業園區，允許歐、美、日及台灣等具特殊性、已取證藥物和醫療器材，在取得中國上市許可前搶先在先行區內營業使用。博晟歷經三年超前部署，於2019年9月成為唯一受邀到先行區介紹公司產品的台灣廠商，獲得台灣上市許可後，現可直接在海南博鰲先行區內申請特殊許可證，搶攻跨境醫療的龐大商機。此外，博晟亦於中國大陸成立山東博升生物技術全資子公司，為第二階段進軍全中國做好準備。

此外，博晟也於日前取得「美諾幸凍晶注射劑」國產學名藥申請的上市許可。Minocycline屬於四環黴素抗生素的一種，其適應症為革蘭氏陽性、陰性菌、立克次氏體及巨型濾過性病毒等引起之感染症，近期國外運用於治療多重抗藥性之革蘭氏陰性菌。此外，日前有國外文獻指出四環黴素抗生素應可用於治療Covid-19，亦有美國醫生實際將之用於臨床治療。

博鰲 膝關節

延伸閱讀

博晟愛膝康獲TFDA上市許可 攻全球

基米轉投資世基、金萬林 新冠肺炎檢測有成

晟德旗下博晟「愛膝康」獲TFDA上市許可 將挺進全球

天津航空 造海南進出港「空中通道」

相關新聞

博晟愛膝康獲TFDA上市許可 攻全球

晟德（4123）旗下博晟生醫（6733）今（28）日宣布，旗下研發的膝蓋軟骨組織修復複合醫材BiG-009「愛膝康一次性自體軟骨修補系統」已取得衛福部食藥署（TFDA）的國產第三等級醫療器材上市許可，除已布建全台六家經銷商通路外，更鎖定全球市場並啟動中國、歐、美、日、東南亞及南美洲等市場的取證與商業洽談。

基米轉投資世基、金萬林 新冠肺炎檢測有成

國內生技業全面搶攻長期新冠基因檢測商機。基米（4195）轉投資世基跟興櫃的金萬林（6645）合作的基因檢測準確性達9成。董事長陳錦澤表示，歐洲及美國的認證會在近期陸續拿到認證；同時世基也可望成為經濟部第二波選上加入病毒基因檢測業者。

5G商機來了／耕興看好今年營運

新冠肺炎造成歐美各地區封城。檢測廠耕興（6146）表示，目前接單輰旺且測試排程滿載，原在矽谷灣區測試的訂單將轉移至耕興台灣實驗室作檢測，有機會為營收挹注貢獻。長期來看，儘管疫情造成經濟影響，但受惠5G大量裝置推出，耕興仍舊看好今年營運。

明日線上法說／聯亞咬5G大單 股漲

聯亞（3081）明日舉辦線上法說會，今日股價表現強勁，盤中漲幅逾5.5%。

不畏疫情波及 優思資文創設計強登創櫃

櫃買中心創櫃板再添生力軍，優思資文創設計股份有限公司（7589）將於4月30日透過創櫃板辦理登錄前籌資。預計自4月23日...

晟德旗下博晟「愛膝康」獲TFDA上市許可 將挺進全球

晟德（4123）旗下博晟生醫（6733）今（28）日宣布，旗下研發的膝蓋軟骨組織修復複合醫材BiG-009「愛膝康一次性...

迅得雙利多 營運升溫

迅得（6438）歷經去年體質調整，今年第2季營運有望逐步回穩，在高階印刷電路板（PCB）廠加速自動化應用挹注，以及來自下半年ABF載板擴產與半導體應用需求，都將成為營運動能。

耕興配息6元 殖利率3%

檢測廠耕興（6146）昨（27）日公告，去年度盈餘每股擬配發現金股利6元，以昨日收盤價193.5元計算，現金殖利率約3.1%。耕興並看好5G檢測商機，目前接單暢旺且測試排程滿載，將持續增購5G NR及4G LTE的檢測設備，以滿足訂單檢測需求。

神盾報喜 打進華為鏈

指紋辨識IC業者神盾（6462）昨（27）日宣布光學指紋辨識產品已經打入華為5G手機榮耀Honor 30 Pro／Pro+，與nova 7 Pro 系列機種。

三星推平價新機 台鏈進補

台灣三星電子昨（27）日宣布，在台推出Galaxy M11，為首款在台亮相的Galaxy M系列手機，搶攻宅在家的網購商機，僅在線上通路販售，建議售價4,000元有找，期擴大三星在平價機種的市占，助攻供應鏈業績。

台灣之星攻車聯網 告捷

台灣之星（3157）表示，積極部署智慧交通領域，攜手百家企業共建車聯網旗艦級生態圈，已經帶動車聯網門號數年複合成長近86%，同時拉抬整體物聯網今年以來累計營收年增2.6倍。

電網學校祭獎學金徵才

為解決電力人才需求，工研院號召產學研組成的「電網學校暨人才發展聯盟」將頒發總額超過100萬元的獎學金，即日起至5月10日開始收件，得獎者最高可獲3萬元獎學金，還有利爭取上市上櫃公司實習機會，增加聯盟中企業僱用意願，為自己電力職涯開拓美好未來。

熱門新聞

錢櫃遭逢惡火 為何好樂迪股價卻收紅？

資金寬鬆 台股520行情點火

興櫃生技熱 觸動熔斷機制

伺服器概念 續航力強

生技熱燒到興櫃 今年熔斷四次

高價股衝關 扮多方主力

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。