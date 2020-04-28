晶悅國際飯店將熄燈 將資遣80名員工
桃園老牌飯店業者晶悅（2718）日前宣布由於新冠肺炎衝擊造成營運虧損，飯店將於6月底結束營業，提前啟動都更，今（28）日公告通報大量解僱計畫書，預計資遣正職員工80人。
晶悅表示，將依據勞基法及大量解僱勞工保護法相關法令規定及程序辦理，盡力協助同仁轉業至相關產業，善盡社會責任。
晶悅國際飯店原名桃園大飯店，為1981年即開業營運的桃園老字號飯店，設有388間客房，受新冠肺炎疫情衝擊，客房已於4月1日停止營運，所有飯店業務將於6月30日結束營業，未來原址將改建為住宅。
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