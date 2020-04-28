燦坤公告執行長聯務 由董事長林技典兼任
燦坤(2430)今(28)日公告執行長聯務，由董事長林技典兼任 。懸缺已久的執行長終於有人接棒，法人認為，提振業績仍是燦坤在營運面最重要的事。
燦坤是台灣3C龍頭，今年3月底公告公司董事長一職由董事林技典接任，即日起生效。林技典同時也兼任燦星旅 、燦星網董事長職務。
去年底以來，燦坤經營高層人事大搬風，繼總經理李佳峰請辭後，董事長何宗原也相繼辭職，由前風控執行長陳彥君出任，但他僅任職 3 個多月便辭去，改由林技典出任新董座，燦坤今公布由林技典再兼任執行長。
1至3月燦坤營收45.2億元，年減7.4%。
燦坤看好女力崛起斜槓媽媽當道，精選TOP5優質商品搶攻母親節商機。即日起至5月12日止推出「保衛媽咪」優惠活動， 以全家人共同守護媽咪的概念出發，嚴選多款品質與超值兼具的商品，爭取母親節的送禮商機。
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