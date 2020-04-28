支持優質本土農業 中環旗下康迎鼎推「路葡萄」禮盒

由光碟製造轉型為品牌行銷的中環集團今天表示，秉持健康美味的核心精神，在陽明山比夢園區開設了多家不同類型餐廳，這次疫情期間希望以行動支持本土農業，期望搭起優質小農與消費者之間的橋樑，旗下康迎鼎首波推薦彰化埔心的優質葡萄園「路葡萄」禮盒，讓消費者限時限量購買。

中環集團集團翁明顯日前強調，未來文創跟行銷將成為中環的重心，比夢園區將會是集團娛樂事業的首發。目前中環租用在陽明山美軍宿舍群，比開發為餐廳和比夢文創，強調講究當季食材、支持在地農業，提供消費者美味料理。

中環集團表示，為以行動支持本土農業，旗下康迎鼎首波推薦彰化埔心的優質葡萄園「路葡萄」，曾榮獲「全國十大傑出農家」、「82年彰化縣葡萄競賽冠軍獎」等肯定。園主累積了30餘年的經驗和技術，質精物美，深受民眾喜愛，「連總統府都有下單」。

中環集團表示，葡萄「金三角」禮盒包括稀有45年老欉，碩大香甜的「巨峰葡萄」、嬌貴少見，色澤鮮紅、味道芬芳的「蜜紅葡萄」、全台唯一品種，果香濃郁、果肉結實的「黃金葡萄」，為限時限量，產地直送，每盒優惠668元，消費滿2000元加價購368元，凡預訂母親節桌菜，即贈送一盒。