購物回饋平台新創ShopBack 收購韓國Ebate Korea

亞太購物回饋品牌ShopBack，宣布收購韓國最大的現金回饋平台Ebates Korea，進軍韓國。今（28）日起，Ebates Korea將停止營運，所有用戶將會被導向ShopBack Korea beta平台「ShopBack韓國」，2020年中將正式啟動。

此次交易擴大ShopBack全球用戶基礎，增加可提供現金回饋的合作商家，包括韓國重要電商品牌，如Gmarket，Wemakeprice和11Street等。ShopBack將為韓國超過50萬的用戶提供服務，今年預計可達成200萬筆交易。

ShopBack執行長暨共同創辦人Henry Chan強調，韓國數位化成熟，且電子商務發展迅速，這些都是現金回饋平台發展的核心，以及成為潛力市場的關鍵因素，透過收購Ebates Korea切入當地市場，將能夠利用其原本在當地的強大實力，迅速成為韓國領先的現金回饋入口。

Ebates Korea是日本樂天集團在韓國成立的現金回饋平台。Rakuten Americas和Rakuten Rewards首席執行官Amit Patel表示，看好ShopBack成為韓國頂尖的現金回饋平台。

ShopBack於2014年於新加坡成立，業務範圍擴展到馬來西亞、印尼、菲律賓、泰國、台灣和澳大利亞。 ShopBack與領先的電子商務品牌合作，包括綜合性電商、旅行行程及訂房、時尚、保健與美容、食品雜貨和美食外送，提供用戶現金回饋做為獎勵。累計ShopBack用戶已經獲得了1億美元的現金回饋。