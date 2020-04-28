疫情衝擊改變房仲型態 數位工具逆勢助攻

新冠肺炎疫情影響，街邊店的生意受到衝擊，房仲業各大品牌都在推動數位化工具突破銷售。太平洋房屋抓住趨勢官方網站全新改版，並同時推出線上客服功能、720度VR實境看屋及手機AI智慧機器人，改變消費者賞屋的習慣。

太平洋房屋副總經理章克勤表示，隨著新型冠肺炎肆虐全球，生活型態改變為線上會議、遠距工作、網購商品等，房仲業者也在這一波疫情衝擊下，為尋求銷售突破大多利用數位化轉型搶攻市場，太平洋房屋除推出720度VR實境看屋，業務員可透過線上帶看功能一對一介紹物件外，也同步推出線上客服功能，提供消費者掌握物件資訊。

此外，太平洋房屋也強化業務員的數位工具，推手機AI智慧機器人，業務員透過LINE通訊軟體，就可以即時回覆線上客服問題，並且能夠即時查詢物件分區行情、實價登錄及物件使用分區資料，更能有效率的即時提供消費者物件資訊。

太平洋房屋透過官網全新改版，各主題專區重新編排讓消費者一目了然，並且透過數位追蹤分析技術主動出擊，讓消費者更精準的找到理想的物件。可說在這波疫情衝擊下，反而促成房仲轉型提升的契機，突破傳統人與人接觸方式外，另闢蹊徑尋求商機。