台糖周年慶發現金 加油每25公升抵50元

新冠肺炎疫情造成經濟衝擊，台糖公司今（28）日表示，將祭出周年慶現金回饋活動，「加油滿25公升現抵50元，50公升現抵100元」，實行期間自5月1日起至6月30日止。

台糖油品事業部執行長徐繼聖指出，過去台糖加油站多採搭贈台糖產品、協助推銷農產品或捐贈點數助公益；因新冠肺炎疫情爆發，疫情衝擊百業，體認此刻惟有「現金回饋」才是王道。

因此，這次台糖加油站在周年慶期間不送贈品，也不捐點數，直接祭出加油回饋現金，自5月1日起至6月30日止，凡汽油加滿25公升現抵50元，滿50公升現抵100元。

台糖強調，因應疫情尚未停歇，各加油站持續加強人員健康管理及設備消毒與清潔外，也強化油槍、營業室及廁所等區域消毒及擦拭作業，提供民眾安心、安全的加油環境。

台糖補充，台糖加油站目前為台灣中油公司的最大連鎖加盟體系，長期以來一律採用台灣中油油品，並定期清理油槽汙泥及更換濾油心，未來台糖加油站將持續努力提供顧客更便利、更貼心的加油體驗。