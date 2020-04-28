快訊

口罩人道援助 到昨天晚上已有12萬人響應

直播／我連三日「零確診」！ 307人解除隔離

聽新聞
test
0:00 / 0:00

石門水庫遊艇觀光紓困入帳 業者仍盼五一連假觀光客

聯合報 / 記者鄭國樑／桃園即時報導
現在枯水期，遊艇可以進入「小長江」約500公尺。圖／桃園市渡船遊艇公會提供
現在枯水期，遊艇可以進入「小長江」約500公尺。圖／桃園市渡船遊艇公會提供

石門水庫遊艇環湖觀光生意受新冠肺炎影響，4月只出10趟船經營慘澹，雖然業者申請紓困補助，36艘船艇3個月的補助款已經進每位船主的帳戶，但是大家還是希望遊客上門，尤期寄望五一勞動節連假，水庫水位下降，可以看見「夢幻草原」、「小長江」等枯水期才有的風景。

桃園市渡船遊艇公會理事長范揚煥表示，所有會員的船艇都是高規格防疫，不但做好消毒，工作人員和遊客都要戴口罩、量額溫，環湖的時候空氣更流暢，現在還是春天的氣候，氣溫20度上下很適合出遊，來石門水庫可以看見枯水期的景緻相當特別。

范揚煥說，因為水庫水位還在下降，「夢幻草原」比去年更明顯，而且船可以靠近讓遊客上岸，體驗從水裡冒出草原的感覺，也很適合美拍、打卡。另外，「小長江」也是枯水期才露面的景點，位置在夢幻草原中間，遊艇可以進入4、500公尺。

范揚煥指出，還沒有石門水庫的時候，夢幻草原的位置有住家，日據時期日本人在這裡做灌溉水道，台灣光復後政府興建石門水庫，水道沒入水庫水域成為遺址，只有枯水期才有機會看見，因為水道建築像條小河，因而被稱為「小長江」。

石門水庫遊艇環湖原本20人成行，現在只要10人，除了小長江、夢幻草原，還可以看見偶像劇景點「薑母島」等景點，一個半小時至兩小時行程相當值得。

石門水庫「夢幻草原」枯水期才看得見。圖／桃園市渡船遊艇公會提供
石門水庫「夢幻草原」枯水期才看得見。圖／桃園市渡船遊艇公會提供
「小長江」有日據時期做的水道遺址。圖／桃園市渡船遊艇公會提供
「小長江」有日據時期做的水道遺址。圖／桃園市渡船遊艇公會提供

石門水庫 遊艇

延伸閱讀

新北8天零確診 五一連假後視疫情調整防疫作為

五一連假安心玩 嘉縣文觀局落實景點人流管制

五一連假人流管制 盧秀燕：必要時關閉景點

五一連假 盧秀燕：如爆量授權主管單位關閉景點

相關新聞

叮咚響不停 調查：9成上班族用手機變相加班

智慧型手機普及與遠距工作興起，讓上班與私人時間增添模糊地帶。人力銀行調查指出，逾9成上班族曾在下班後，仍用手機處理公務，...

ESPRIT 6月底撤台 香港總部未說明台灣員工遣散問題

又有服飾品牌要撤台！林青霞曾代言的ESPRIT，預計6月底結束台灣門店，今（28）日百貨商場已紛紛證實此項傳聞，部分櫃點...

因應疫情 Agoda推出安心取消新功能

因應疫情，為了讓旅客更彈性地規劃行程，線上旅遊平台Agoda推出新功能「安心取消」，全球有參與此項功能的住宿方皆允許旅客...

宅療癒商機 7-ELEVEN推「角落小夥伴」CITY系列集點

日本超人氣療癒肖像「角落小夥伴」來啦！ 7-ELEVEN自5月6日起推出CITY系列「角落小夥伴療癒時光」集點送活動，掌...

台糖周年慶發現金 加油每25公升抵50元

新冠肺炎疫情造成經濟衝擊，台糖公司今（28）日表示，將祭出周年慶現金回饋活動，「加油滿25公升現抵50元，50公升現抵1...

石門水庫遊艇觀光紓困入帳 業者仍盼五一連假觀光客

石門水庫遊艇環湖觀光生意受新冠肺炎影響，4月只出10趟船經營慘澹，雖然業者申請紓困補助，36艘船艇3個月的補助款已經進每...

直接回饋現金！台糖油品：加油滿25公升現抵50元

因應新冠肺炎造成的經濟衝擊，台糖公司祭出周年慶「加油滿25公升現抵50元，50公升現抵100元」現金回饋活動，時間自5月...

新北印花稅每年總稅額12億 漏繳最高罰15倍

2020年印花稅憑證檢查作業即日起開跑，年底前結束，將檢查2015年到2019年內印花稅憑證，如在檢查日前自動發現補繳可...

momo攜漁會打造漁產銷售國家隊 要售萬條頂級龍虎斑

新冠肺炎疫情打亂台灣漁產供銷，富邦媒（8454）今（28）日宣布攜手現撈魚貨冠全台的高雄梓官區漁會組「漁產銷售國家隊」。...

寶成無薪假進入工會協商 防疫同步上緊發條

寶成集團因應新冠肺炎疫情衝擊，研擬放無薪假，預計本周起進入與工會正式協商階段；寶成（9904）表示，近日將向台中市長盧秀...

又吹熄燈號！高雄黑糖家觀光工廠公告停業 消費者惋惜

高雄路竹區的棒棒糖觀光工廠「黑糖家」在官網宣布歇業消息。業者公告說，門市即將營業至4月30日，消費者以後須透過網路及其他...

無預警倒閉神隱多日 祥富水產資方近期將出面協調

首創「火鍋超市」餐飲新型態的祥富水產本月17日無預警倒閉，同一集團的八坂丼屋與祥順水產也同步停業。集團總公司設在高雄，但...

熱門新聞

因應疫情、全面轉型 雄獅旅遊43年來首發公司債

勞工紓困貸款10萬元 月繳多少算給你看

紓困漏了這30萬人 行政院：初步想法採用急難救助

各地業者曝訂房狀況 「五一連假反而更空」

國人最愛10檔境外基金 光3月萎縮3400億元

日廠又染疫 國巨、華新科迎轉單

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。