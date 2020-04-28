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石門水庫遊艇觀光紓困入帳 業者仍盼五一連假觀光客
石門水庫遊艇環湖觀光生意受新冠肺炎影響，4月只出10趟船經營慘澹，雖然業者申請紓困補助，36艘船艇3個月的補助款已經進每位船主的帳戶，但是大家還是希望遊客上門，尤期寄望五一勞動節連假，水庫水位下降，可以看見「夢幻草原」、「小長江」等枯水期才有的風景。
桃園市渡船遊艇公會理事長范揚煥表示，所有會員的船艇都是高規格防疫，不但做好消毒，工作人員和遊客都要戴口罩、量額溫，環湖的時候空氣更流暢，現在還是春天的氣候，氣溫20度上下很適合出遊，來石門水庫可以看見枯水期的景緻相當特別。
范揚煥說，因為水庫水位還在下降，「夢幻草原」比去年更明顯，而且船可以靠近讓遊客上岸，體驗從水裡冒出草原的感覺，也很適合美拍、打卡。另外，「小長江」也是枯水期才露面的景點，位置在夢幻草原中間，遊艇可以進入4、500公尺。
范揚煥指出，還沒有石門水庫的時候，夢幻草原的位置有住家，日據時期日本人在這裡做灌溉水道，台灣光復後政府興建石門水庫，水道沒入水庫水域成為遺址，只有枯水期才有機會看見，因為水道建築像條小河，因而被稱為「小長江」。
石門水庫遊艇環湖原本20人成行，現在只要10人，除了小長江、夢幻草原，還可以看見偶像劇景點「薑母島」等景點，一個半小時至兩小時行程相當值得。
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