直接回饋現金！台糖油品：加油滿25公升現抵50元

因應新冠肺炎造成的經濟衝擊，台糖公司祭出周年慶「加油滿25公升現抵50元，50公升現抵100元」現金回饋活動，時間自5月1日起至6月30日止。

台糖油品事業部執行長徐繼聖表示，以往台糖加油站多採搭贈台糖產品、協助推銷農產品或捐贈點數助公益。但，此時正值新冠肺炎爆發，疫情衝擊百業，體認此刻惟有「現金回饋」才是王道，所以台糖加油站接地氣，在周年慶期間不送贈品，也不捐點數，直接祭出加油回饋現金。

台糖油品表示，自5月1日起至6月30日止，凡汽油加滿25公升現抵50元，滿50公升現抵100元。

台糖強調，因應疫情尚未停歇，各加油站持續加強人員健康管理及設備消毒與清潔外，也強化油槍、營業室及廁所等區域消毒及擦拭作業，提供民眾安心、安全的加油環境。

台糖補充，台糖加油站目前為台灣中油公司的最大連鎖加盟體系，長期以來一律採用台灣中油油品，並定期清理油槽汙泥及更換濾油心，堅守「質純量足」的品牌承諾。