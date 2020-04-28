新北印花稅每年總稅額12億 漏繳最高罰15倍

2020年印花稅憑證檢查作業即日起開跑，年底前結束，將檢查2015年到2019年內印花稅憑證，如在檢查日前自動發現補繳可免罰；一旦檢查有漏繳情況，政府採輕稅重罰原則，將罰漏稅額5倍到15倍罰金。

新北稅捐稽徵處表示，每年全市印花稅額約12億，去年中央曾計畫廢除印花稅，但地方政府力爭下依然保留。印花稅屬於憑證稅，新北市以不動產契據和承攬合約為大宗，約占2成5左右。

一般檢查對象為裝修、廢棄物處理、電路工程、技術顧問和土木等承攬買賣合約較多行業；以及醫師、護理、補習班及養護機構等較常開立收據業者為主。