ESPRIT 6月底撤台 香港總部未說明台灣員工遣散問題

又有服飾品牌要撤台！林青霞曾代言的ESPRIT，預計6月底結束台灣門店，今（28）日百貨商場已紛紛證實此項傳聞，部分櫃點甚至已在3月就因為合約到期已經撤櫃。但，香港商思捷公司至今未出面說明台灣員工遣散的後續問題，僅表示一切由香港總部對外說明。

據了解，ESPRIT集團27日行文台灣各大百貨商場指出，將於6月底結束亞洲市場，這其中包括：新加坡、馬來西亞、台灣、香港、澳門等零售相關業務。

ESPRIT繼4月中傳出將關閉中國大陸所有門市之後，現在又傳出接著將關掉所有亞洲其他店鋪的消息，目前ESPRIT在亞洲有56間零售店。

ESPRIT過去還因為由台灣女星林青霞的先生邢李源創立的思捷遠東代理進到亞洲，曾經風光一時，但近年來適逢ZARA、H&M、UNIQLO等快時尚興起，品牌業績一蹶不振導致股價大跌，如今又加上新冠肺炎疫情衝擊，傳出退出亞洲大部分市場的消息並不令人意外。