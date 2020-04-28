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宅療癒商機 7-ELEVEN推「角落小夥伴」CITY系列集點
日本超人氣療癒肖像「角落小夥伴」來啦！ 7-ELEVEN自5月6日起推出CITY系列「角落小夥伴療癒時光」集點送活動，掌握辦公室及居家宅療癒商機，推出一系列好物；現萃茶杯身也讓討喜角色們輪番上陣，角落粉一定要整套蒐藏。另，5月1日上午7時11分起推出滿額贈「OPEN!萬用收納夾」活動，單筆消費滿199元即可獲得，可當口罩收納夾，也可當小物收納。
CITY系列集點「角落小夥伴療癒時光」首波將於5月6日開跑，以角落小夥伴的經典角色化身廚師造型圖素登場，首波推出辦公室及居家兩大系列。辦公室系列結合時下最夯環保減塑話題推出雙杯小提袋、304不鏽鋼吸管三件組、304不鏽鋼便當盒；居家系列則是推出304不鏽鋼密封罐、700ml陶瓷餐碗組、實木麵包板、500ml陶瓷咖啡手沖組。
第二波將在5月20日展開，以居家系列為主打，推出四合一多功能鬧鐘，具有時鐘、鬧鐘、計時器、溫度計功能；A4資料夾則附不鏽鋼夾，內含8張角落小夥伴信紙；托盤桌使用木頭材質，可當托盤或桌子使用，還可折疊好收納；1000ml手沖快煮壺使用304不鏽鋼材質，煮沸後自動斷電的安全裝置，壺身能360度旋轉。最後則是超Q的造型和室椅，推出白熊及貓咪兩款大頭造型設計，可摺疊收納。
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