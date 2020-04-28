宅療癒商機 7-ELEVEN推「角落小夥伴」CITY系列集點

日本超人氣療癒肖像「角落小夥伴」來啦！ 7-ELEVEN自5月6日起推出CITY系列「角落小夥伴療癒時光」集點送活動，掌握辦公室及居家宅療癒商機，推出一系列好物；現萃茶杯身也讓討喜角色們輪番上陣，角落粉一定要整套蒐藏。另，5月1日上午7時11分起推出滿額贈「OPEN!萬用收納夾」活動，單筆消費滿199元即可獲得，可當口罩收納夾，也可當小物收納。

CITY系列集點「角落小夥伴療癒時光」首波將於5月6日開跑，以角落小夥伴的經典角色化身廚師造型圖素登場，首波推出辦公室及居家兩大系列。辦公室系列結合時下最夯環保減塑話題推出雙杯小提袋、304不鏽鋼吸管三件組、304不鏽鋼便當盒；居家系列則是推出304不鏽鋼密封罐、700ml陶瓷餐碗組、實木麵包板、500ml陶瓷咖啡手沖組。