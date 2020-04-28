momo攜漁會打造漁產銷售國家隊 要售萬條頂級龍虎斑
新冠肺炎疫情打亂台灣漁產供銷，富邦媒（8454）今（28）日宣布攜手現撈魚貨冠全台的高雄梓官區漁會組「漁產銷售國家隊」。富邦媒董事長林啓峰表示，首波力挺漁民的龍虎斑專案，串聯旗下電視購物、網路購物兩大線上通路資源，加上全通路近千萬會員實力，目標將售出萬條、總重達7.2噸的頂級龍虎斑。
富邦媒與梓官區漁會上午舉辦記者會，包括行政院副院長陳其邁、農委會副主委陳添壽皆出席力挺過內漁業。林啓峰表示，台灣富有漁業王國美名，今年雖面臨新冠狀肺炎疫情，但在政府積極推動力挺台灣漁產的計畫，加上在地漁產品質備受肯定，相信此次雙方合作，可再創銷售佳績。
林啓峰表示，去年momo網路購物農漁產品銷售年增四成，2020年第1季較去年同期增長五成。隨著國人消費型態轉變，生鮮農產網購市場需求與商機日益蓬勃，momo也積極開拓生鮮農產領域市場，網羅商品類別從蔬菜、水果、米類，至需冷藏、冷凍配送的生鮮食材一應俱全。
富邦媒總經理谷元宏表示，momo近年已累積無數農漁產品推廣銷售的經驗，更具備商品特色挖掘、故事包裝、多元展演功力及節目製作等實力。分享在地產銷故事，能讓消費者能透過節目有如親身感受產品的價值與亮點，讓產品的光芒不因距離而被掩蓋。
谷元宏表示，近年農漁產銷售繳出亮眼的成績，如去年5月電視購物透過專業節目製作讓10公斤的芭樂、一顆300多元的水蜜桃在短短40分鐘節目中即銷售一空。
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