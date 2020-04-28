寶成無薪假進入工會協商 防疫同步上緊發條

寶成集團因應新冠肺炎疫情衝擊，研擬放無薪假，預計本周起進入與工會正式協商階段；寶成（9904）表示，近日將向台中市長盧秀燕說明無薪假實施計畫，爭取市府相關協助，以保障員工權益。

寶成也強調，全球防疫絲毫不敢鬆懈，目前各式防疫裝備都已盡全力備妥、備足；由於生產線均在海外，集團上緊發條，全球防疫物資都做好充分準備，避免有任何的防疫破口。

寶成全球約34萬餘名員工，其中越南生產基地有14萬餘人，目前口罩庫存17天；印尼生產基地約11.49萬人，口罩庫存15天；緬甸廠4,090人，口罩庫存21天；而中國廠區3.4萬人、柬埔寨3,400人、孟加拉3,395人，口罩庫存都達30天。

寶成表示，其它如體溫量測儀（額溫槍）、乳膠手套、連身型防護衣、護目鏡等，除了印尼廠的防護衣要到4月30日完備，孟加拉廠額溫槍、防護衣預計5月13日完備之外，其餘各地區物資均已完備，請品牌客戶放心。

新冠肺炎疫情持續蔓延，包括Nike、Adidas等主要品牌，都陸續宣布關閉北美、歐洲的門市，再加上NBA也停止剩餘賽事、奧運延期舉行等，都讓這些國際大品牌陷入觀望，連帶也影響整個代工供應鏈。

身為全球製鞋龍頭的寶成，被迫採取全面縮減開支來因應，並計畫從6月起至12月底，包含台灣人員與海外台幹，每人每月必須放6天無薪假；另外副總以上高階主管，包含集團執行長蔡佩君在內一律減薪10%。

不過，上述方案仍在研議階段，後續還得經工會協商同意，以及員工簽署同意書等兩個關卡。據了解，工會日前開會，已將上述過冬方案排入臨時動議，本周起進入協商。