又吹熄燈號！高雄黑糖家觀光工廠公告停業 消費者惋惜

高雄路竹區的棒棒糖觀光工廠「黑糖家」在官網宣布歇業消息。業者公告說，門市即將營業至4月30日，消費者以後須透過網路及其他實體通路參觀選購，歇業公告讓不少帶著小孩去過店內的消費者感到惋惜。

「黑糖家」是高雄在地產業，由阿蓮區經營食品工廠的林氏家族創立，早期出產麥芽與黑糖兩種口味棒棒糖，後來看好台灣手工黑糖市場，陸續研發黑糖餅、黑糖磚、黑糖即溶包與老薑黑糖錠等商品，並成立「黑糖家」品牌，2016年在路竹竹省道旁創立主題館，店內大廳播放製程影片，也可預約DIY課程，提供親子預約體驗製作黑糖棒棒糖。

此波疫情衝擊各行各業。店家26日在臉書貼出營運調整公告，內容說「自109年4月30日起停止服務黑糖家主題館由衷感謝一路有您」。歇業消息貼出後，網友說，路竹的地標要消失了，還有人說，「真可惜，還沒去就關門了」。