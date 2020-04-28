無預警倒閉神隱多日 祥富水產資方近期將出面協調

首創「火鍋超市」餐飲新型態的祥富水產本月17日無預警倒閉，同一集團的八坂丼屋與祥順水產也同步停業。集團總公司設在高雄，但多個分店縣市都有受害勞工，負責人神隱多日，高雄市勞工局證實，已聯繫上負責人的兒子，近期應該就能出面與受害勞工協調。

高雄市勞工局長王秋冬表示，勞工局已受理勞資爭議調解，持續連繫資方出面善後。另，為保障勞工的經濟生活，會盡快完成歇業認定，啟動「積欠工資墊償基金」制度，由該基金先行墊付積欠的工資等，幫助勞工度過難關。