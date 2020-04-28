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無預警倒閉神隱多日 祥富水產資方近期將出面協調
首創「火鍋超市」餐飲新型態的祥富水產本月17日無預警倒閉，同一集團的八坂丼屋與祥順水產也同步停業。集團總公司設在高雄，但多個分店縣市都有受害勞工，負責人神隱多日，高雄市勞工局證實，已聯繫上負責人的兒子，近期應該就能出面與受害勞工協調。
高雄市勞工局長王秋冬表示，勞工局已受理勞資爭議調解，持續連繫資方出面善後。另，為保障勞工的經濟生活，會盡快完成歇業認定，啟動「積欠工資墊償基金」制度，由該基金先行墊付積欠的工資等，幫助勞工度過難關。
祥富水產曾有「火鍋超市始祖」之稱，主打「買多少吃多少」的新型態火鍋，在全台接連開設分店，2018至今年3月共開11家，同時也進駐百貨公司。旗下的八坂丼屋，則是台灣在地的日式品牌，2012年開業共拓展10家分店，這次集團旗下各品牌無預警倒閉，不僅員工受害，也讓合作廠商、消費者錯愕。
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