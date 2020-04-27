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麗寶向勞工致敬 發放兩千萬消費抵用券

經濟日報 / 記者宋健生/台中即時報導
麗寶Outlet Mall推出「500元振心消費抵用券」，預計發出的消費抵用券總值達2,000萬元，回饋全台防疫期間仍堅守岡位的勞工，5月1日起至5月10日勞工只要出示證件，就可以到服務台免費領取，每人限領1份。
麗寶Outlet Mall推出「500元振心消費抵用券」，預計發出的消費抵用券總值達2,000萬元，回饋全台防疫期間仍堅守岡位的勞工，5月1日起至5月10日勞工只要出示證件，就可以到服務台免費領取，每人限領1份。

麗寶Outlet Mall今(27)日宣布推出「500元振心消費抵用券」，預計發出的消費抵用券總值達2,000萬元，回饋全台防疫期間仍堅守岡位的勞工，5月1日起至5月10日勞工只要出示證件，就可以到服務台免費領取，每人限領1份，購物超划算。

「活動期間，媽媽也能拿！」麗寶說，這份消費券不僅體貼廣大辛苦的勞工，也照顧守護家庭的母親們，希望在對抗疫情的環境中，能夠走出戶外，放鬆心情。

而在防疫期間，麗寶Outlet也做好防疫準備，入館須戴口罩，室內保持1.5公尺、室外保持1公尺的社交距離，全館定時消毒，提供健康安全的購物環境。

麗寶Outlet Mall推出「500元振心消費抵用券」，共限量4萬份，內含5張面額100元的消費抵用券，無論是挑選adidas、UnderArmour、The North Face、ABCMart、FILA等超過50多家運動休閒品牌。

或是cavalli、roots、GUESS、Levis、Life8、Jack&Jones、Earth Music精品包款、眼鏡等100多家男女裝服飾配件，除原本超低Outlet折扣價外，通通還能再折抵100元。

而且母親節將至，往年大受歡迎的按摩椅品牌tokuyo、奧佳華、高島、Concern康生，除推出母親節限定買一送一優惠外，還能再享100元折扣，雙重優惠，買到賺到。

另外，每張消費抵用券都印上口罩、勤洗手等相關防疫圖案，且全場域都是半露天戶外場域，走道空間寬敞，專櫃人員也都配戴口罩，對來店消費的客人尊重及保護。

麗寶Outlet Mall即日起至5月10日全館舉辦「麗寶媽咪節：你寵媽我買單」活動，全民一起抗疫打擊病毒，嘉儀電器推出AirFree空氣殺菌機買一送一，而方便折疊，輕巧聞名的Longchamp尼龍包，更是下殺七折，就是要讓媽媽們輕省又時尚。

母親節當天並加碼舉辦「你寵媽我買單」超級回饋抽獎活動，限當日消費發票，即可免費領取抽獎券，幸運得主當天所有消費總額，麗寶Outlet Mall同額購物金大方送。

Outlet 口罩

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