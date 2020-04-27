快訊

錢櫃北市4分店消防安檢不合格 市府勒令即刻停業

油價崩跌走勢再起！紐約期油暴跌近30％ 一度摜破12美元

「VR 2.0」搶灘高雄 VIVELAND推出XR超體感樂園

聯合報 / 記者鄒秀明╱即時報導
HTC（宏達電）宣布旗下HTC VIVELAND攜手恐龍紀元XR（Dinosaur Age）、歌手安溥（張懸），推出為期四個月的「XR超體感樂園」，即日起至8月31日在高雄大魯閣草衙道大道東3樓活動會館展出。HTC提供
HTC（宏達電）宣布旗下HTC VIVELAND攜手恐龍紀元XR（Dinosaur Age）、歌手安溥（張懸），推出為期四個月的「XR超體感樂園」，即日起至8月31日在高雄大魯閣草衙道大道東3樓活動會館展出。HTC提供

HTC（宏達電）宣布旗下HTC VIVELAND攜手恐龍紀元XR（Dinosaur Age）、歌手安溥（張懸），推出為期四個月的「XR超體感樂園」，即日起至8月31日在高雄大魯閣草衙道大道東3樓活動會館展出。

HTC表示，本次展覽展現「VR 2.0」的科技，讓觀眾透過體感科技深度沉浸於VR和AR內容之中。展覽內容包含「恐龍」與「音樂」兩大展區，領域涵蓋遊戲娛樂及人文藝術，展現HTC跨足多元內容與產業的決心。

HTC設立於高雄大魯閣的「XR超體感樂園」結合VR、AR與體感裝置，讓虛實之間毫無界限，更突破過去VR作品的擬真畫質，讓觀眾感受最新的XR應用。展覽現場亦陳設AR互動合影與浮空投影等亮點，將成為最新打卡熱點。

恐龍展區打造時空站意象，結合AR、VR與體感座艙，讓觀眾穿越時空回到恐龍紀元展開冒險；音樂展區則由VIVE ORINGINALS與五月天與張惠妹等知名藝人的御用MV後製團隊「有機像素」，攜手推出藝人安溥《蘚的歌唱》沉浸式VR+AR音樂展演，透過容積攝影技術讓觀眾零距離欣賞安溥的音樂表演，兩大展區能讓各年齡層的觀眾都能感受「VR 2.0」的魅力。

HTC表示，率先開放體驗的恐龍展區以「恐龍紀元時光站」為概念，讓觀眾戴上VIVE頭盔搭乘具體感互動的「時光機」座艙，回到侏儸紀，穿過火山、叢林、大海與熱浪，在遠古恐龍聚落的驚駭聲光中，展開海陸空大冒險。現場的AR陳設也能讓觀眾與恐龍跨時空合影，留下「時空旅行」的痕跡。

HTC VIVELAND 企業解決方案副總經理李文材表示，這次HTC端出的恐龍展區與音樂展區XR體感體驗，呈現了VR與AR的全新應用，藉XR新科技讓人快速接受資訊並留下深刻感受，除藝文及娛樂外，對於各領域的延伸應用如教育、醫療等等，都將帶來突破性的發展。

李文材表示，這次恐龍展區超完美的結合VR與AR科技，加上震動座椅所帶來的沉浸體感，很適合整合在主題樂園或室內樂園成為亮點，已獲多家海內外主題樂園的青睞。許多樂園業者在嘗試過早期的測試版本後，就表達高度的意願，希望能夠購買或進一步合作。這對高雄市政府執行體感科技園區補助計畫以及製作這個內容的開發團隊Fantahorn Studio是非常大的鼓舞。

這次HTC透過「108年度高雄市體感科技園區計畫補助」整合VR上下游與軟硬體資源，開發出符合現階段商用需求的VR內容與體感的示範整合案例，並將新穎成功的VR與AR應用案例開放予民眾參觀，採短期展覽模式。

HTC VIVELAND「XR超體感樂園」展期自4月23日至8月31日（音樂展區展期為5月18日-7月31日），開放時間為平日上午11點到晚上10點、假日上午10點30分到晚上10點，兩大展區採個別售票，購票後分批入場。

除了現場體驗之外，「XR超體感樂園」更規劃有恐龍蛋蛋任性抽開幕首四日（4/23-26）限定抽獎活動、以及恐龍粉絲大募集免費體驗票贈送活動。

HTC（宏達電）宣布旗下HTC VIVELAND攜手恐龍紀元XR（Dinosaur Age）、歌手安溥（張懸），推出為期四個月的「XR超體感樂園」，即日起至8月31日在高雄大魯閣草衙道大道東3樓活動會館展出。HTC提供
HTC（宏達電）宣布旗下HTC VIVELAND攜手恐龍紀元XR（Dinosaur Age）、歌手安溥（張懸），推出為期四個月的「XR超體感樂園」，即日起至8月31日在高雄大魯閣草衙道大道東3樓活動會館展出。HTC提供

恐龍 VR HTC

延伸閱讀

高雄5月3日兵推 鄭照新：盼創造中央、地方合作典範

高雄5月3日兵推非封城 市府：希望陳時中指導

宏達電混合實境「XR超體感樂園」襲捲南台灣

宏達電整合VR上下游與軟硬體資源 推出XR超體感樂園

相關新聞

因應疫情、全面轉型 雄獅旅遊43年來首發公司債

新冠疫情重創國內旅遊產業，旅行社龍頭雄獅旅遊（2731）董事長王文傑今（27）日董事會討論後，集團決定要「轉型」，他說，...

力挺醫護無名英雄 台灣大車隊送餐到醫院

新冠肺炎疫情不停延燒，為感念醫護人員們始終站在防疫最前線，不辭辛勞地日夜付出，帶給全台民眾珍貴的安定力量，台灣大車隊特別...

佛心廠商逆勢員工加薪5% 永大許作名：基層優先

董事長許作名今（27）日表示，為鼓勵員工，原先7月1日調薪已提前至4月1日；他強調，新經營團隊去年進入永大後，由於寶佳為...

永大許作名：中國市場力拚損平 目標市占率重回第八名

永大集團2019年合併營收137億元、年減7.7%，去年稅後純益9.8億元、年增33.9%，每股純益為2.3元，優於20...

喜康生醫獲准進駐竹科 投資金額10.69億元

科技部科學園區審議會今（27）日召開第62次會議，通過英屬開曼群島商喜康生醫台灣分公司、台鎔科技材料新竹科學園區分公司、...

無懼疫情！永大董座許作名宣布4月平均調薪5％

國內的機電大廠永大（1507）董事長許作名今（27）日指出，公司已經針對現金流做過各項壓力測試，雖然有疫情，再加上對於未...

影／疫情影響營收 雄獅旅遊開賣農產品

新冠肺炎疫情衝擊國內各產業市場，雄獅旅遊董事長王文傑與農委會主委陳吉仲今天共同宣布攜手為「農業找通路，觀光找出路」，除了...

iRent讓「北北基桃生活圈」可跨市路邊租 還共享汽車

iRent共享汽車５月起，要讓「北台灣」生活圈的交通往返更完整、移動更便利。汽車路邊租還服務範圍將延伸至基隆市、雙北市及...

雄獅力抗寒冬 轉攻內需市場

新冠肺炎疫情衝擊全球經濟，其中又以觀光業受傷慘重。雄獅（2731）董事長王文傑表示，一場疫情也改變人類的互動行為模式，國際間以鎖國築城壁壘，反全球化浪潮已然成形，雄獅在疫情底下必須找出新的營運模式。

豐興國內廢鋼價 連3周調漲

受惠國際原物料價格反彈，豐興（2015）國內廢鋼收購價連續三周調漲，本周每公噸調漲200元，回升到7,000元水準，鋼筋、型鋼則維持平盤。

大型貨卡未上市 先捐學校讓學生學維修

國瑞汽車公司今天捐贈兩輛日野大型貨卡車，給嘉義萬能工商，作為汽車科學生實習丶維修實務訓練車，國瑞強調本次捐贈最新車種國內...

2020科技紡織徵才博覽會職缺腰斬 祭出月薪6.5萬元吸睛

紡拓會主辦的「2020科技紡織徵才博覽會」今年因應疫情改採線上徵才，並祭出上看月薪6.5萬元的好薪情。不過，在疫情衝擊下...

熱門新聞

勞工紓困貸款怎麼貸？怎麼還？QA一次看

申請3萬紓困補助 有勞保的漁民今擠爆漁會

5G iPhone傳導入屏下指紋辨識 台廠沾光

勞工紓困貸款10萬元 月繳多少算給你看

影／台製「護目鏡」 訂單爆增 他月銷百萬支國外助防疫

疫情衝擊 立委憂投資型保單恐成下一個金融風暴重心

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。