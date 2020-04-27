「VR 2.0」搶灘高雄 VIVELAND推出XR超體感樂園

HTC（宏達電）宣布旗下HTC VIVELAND攜手恐龍紀元XR（Dinosaur Age）、歌手安溥（張懸），推出為期四個月的「XR超體感樂園」，即日起至8月31日在高雄大魯閣草衙道大道東3樓活動會館展出。

HTC表示，本次展覽展現「VR 2.0」的科技，讓觀眾透過體感科技深度沉浸於VR和AR內容之中。展覽內容包含「恐龍」與「音樂」兩大展區，領域涵蓋遊戲娛樂及人文藝術，展現HTC跨足多元內容與產業的決心。

HTC設立於高雄大魯閣的「XR超體感樂園」結合VR、AR與體感裝置，讓虛實之間毫無界限，更突破過去VR作品的擬真畫質，讓觀眾感受最新的XR應用。展覽現場亦陳設AR互動合影與浮空投影等亮點，將成為最新打卡熱點。

恐龍展區打造時空站意象，結合AR、VR與體感座艙，讓觀眾穿越時空回到恐龍紀元展開冒險；音樂展區則由VIVE ORINGINALS與五月天與張惠妹等知名藝人的御用MV後製團隊「有機像素」，攜手推出藝人安溥《蘚的歌唱》沉浸式VR+AR音樂展演，透過容積攝影技術讓觀眾零距離欣賞安溥的音樂表演，兩大展區能讓各年齡層的觀眾都能感受「VR 2.0」的魅力。

HTC表示，率先開放體驗的恐龍展區以「恐龍紀元時光站」為概念，讓觀眾戴上VIVE頭盔搭乘具體感互動的「時光機」座艙，回到侏儸紀，穿過火山、叢林、大海與熱浪，在遠古恐龍聚落的驚駭聲光中，展開海陸空大冒險。現場的AR陳設也能讓觀眾與恐龍跨時空合影，留下「時空旅行」的痕跡。

HTC VIVELAND 企業解決方案副總經理李文材表示，這次HTC端出的恐龍展區與音樂展區XR體感體驗，呈現了VR與AR的全新應用，藉XR新科技讓人快速接受資訊並留下深刻感受，除藝文及娛樂外，對於各領域的延伸應用如教育、醫療等等，都將帶來突破性的發展。

李文材表示，這次恐龍展區超完美的結合VR與AR科技，加上震動座椅所帶來的沉浸體感，很適合整合在主題樂園或室內樂園成為亮點，已獲多家海內外主題樂園的青睞。許多樂園業者在嘗試過早期的測試版本後，就表達高度的意願，希望能夠購買或進一步合作。這對高雄市政府執行體感科技園區補助計畫以及製作這個內容的開發團隊Fantahorn Studio是非常大的鼓舞。

這次HTC透過「108年度高雄市體感科技園區計畫補助」整合VR上下游與軟硬體資源，開發出符合現階段商用需求的VR內容與體感的示範整合案例，並將新穎成功的VR與AR應用案例開放予民眾參觀，採短期展覽模式。

HTC VIVELAND「XR超體感樂園」展期自4月23日至8月31日（音樂展區展期為5月18日-7月31日），開放時間為平日上午11點到晚上10點、假日上午10點30分到晚上10點，兩大展區採個別售票，購票後分批入場。