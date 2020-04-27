因應疫情、全面轉型 雄獅旅遊43年來首發公司債

新冠疫情重創國內旅遊產業，旅行社龍頭雄獅旅遊（2731）董事長王文傑今（27）日董事會討論後，集團決定要「轉型」，他說，雄獅未來將從「旅遊集團」轉型成為「生活產業集團」。雄獅稍早公告，將發行國內第一次無擔保轉換公司債，預估發行金額約7億元。

為因應疫情衝擊，加上推動未來的轉型計畫，雄獅成立43年來，首度發公司債。王文傑說，雄獅的轉型計畫中，未來加入商品、食品整合行銷，從推銷「台灣之美」跨入行銷「台灣之好」，進一步讓這些台灣之好都變成「台灣之光」。

因應新冠疫情，王文傑今日攜手農委會主委陳吉仲共同發起「幫農業找通路，幫觀光找出路 跨域合作行銷農業百大精品」說明會，兩人也宣布攜手合作，要一起推廣台灣的好農產。

王文傑表示，台灣觀光經濟GDP是負的，過去台灣出境旅遊屢創新高，一年旅遊逆差4,000億元，現在台灣防疫優良成果，使台灣觀光成為全球認定安全、安心旅遊的環境，此時國民旅遊的機會來了，應該將台灣出境遊創造8,000億產值，由「外」轉「內」，轉化為國內旅遊產值。

王文傑也指出，雄獅全年營收逾300億元，其中國內旅遊每年營收僅有20億，而出境旅遊高達280億，比重十分懸殊，未來目標將國旅營收提升至60億。

雄獅未來將持續整合縣市政府資源，提升觀光內需，王文傑說，「自己的國家自己救，自己的觀光產業自己救｣，旅遊產業只剩下一個核心「國民旅遊」，他現在就是十足的「台灣粉｣，在防疫期間，雄獅集團旗下「寶獅旅行社」推出國民旅遊「安心制、「實名制」「配額制｣三大安心旅行制度，讓國人重新深度體驗「台灣之美 」，樹立「台灣觀光」的全球價值。

另外，王文傑也宣示，雄獅將推出「四支箭」，力拚營運向上，第一支箭與政府偕同「產業振興與推廣」，第二支箭強化安心出遊的「國民旅遊」市場，配合休閒農場的體驗遊程，第三支箭以「Lion Select雄獅嚴選」支持台灣小農良心耕種，嚴選優質在地農產品與農業精品伴手禮，第四支箭是「欣食旅」餐飲事業，從產地到餐桌主打「好肉好菜、自由自在｣。

王文傑說，雄獅要發展旅遊體驗經濟、整合行銷食品、商品，全面合作，共同經營台灣之美和台灣之好，雄獅董事會討論也決定要從旅遊集團轉型成為生活產業集團，雄獅數千名員工將「就地轉型」，未來三年內一半同仁要投入生活產業，不會只是因為疫情臨時做一下而已。