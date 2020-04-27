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疫情衝擊 這兩國恐淪為亞洲受創最重經濟體

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力挺醫護無名英雄 台灣大車隊送餐到醫院

經濟日報 / 記者楊文琪／即時報導
台灣大車隊於防疫期間攜手開平餐飲學校、欣葉國際餐飲集團，協助送出500個愛心餐盒到台北市立聯合醫院仁愛院區，力表對醫護人員們的支持與感謝。　圖／台灣大車隊提供
台灣大車隊於防疫期間攜手開平餐飲學校、欣葉國際餐飲集團，協助送出500個愛心餐盒到台北市立聯合醫院仁愛院區，力表對醫護人員們的支持與感謝。　圖／台灣大車隊提供

新冠肺炎疫情不停延燒，為感念醫護人員們始終站在防疫最前線，不辭辛勞地日夜付出，帶給全台民眾珍貴的安定力量，台灣大車隊特別在「512國際護師節」即將來臨前為醫護人員們打氣，挺身響應《開欣醫起SUN溫暖》計畫，攜手開平餐飲學校開欣專案班學生們、欣葉國際餐飲集團，於4月27日至28日午晚餐時段，協助送出500個愛心餐盒到台北市立聯合醫院仁愛院區，希望在疫情嚴峻的非常時期，力表對醫護人員們的支持與感謝。

台灣大車隊總經理楊榮輝表示，台灣大車隊秉持企業社會責任的初衷，挺身協助開平餐飲學校開欣專案班的學生們，有機會讓所學反饋於社會，在這個防疫的重要時刻，一同將愛心無價的公益餐盒送達辛苦的醫護人員們手中，讓醫護人員感受社會溫暖。

他說，台灣大車隊也運用自家行動家外媒體，推出自製「醫護挺我，我挺醫護」暖心車身，透過大街小巷穿梭的計程車，向醫護人員致敬，藉此傳遞拋磚引玉的正能量，喚起各行各業與民眾們，對第一線醫護人員無私奉獻的感謝。

台灣大車隊指出，防疫期間為打造最安心無慮的運輸環境，台灣大車隊與全台司機駕駛、乘客們同心，除超前業界堅持各項防疫措施，司機全程配戴口罩、車輛營業前後及每四小時定期消毒，更於全台車隊總部及大型排班點導入電動噴霧器，強化車內外各角落的消毒工作，同時也提醒民眾善用多元數位支付工具，以降低現金交易碰觸病毒的機會，在公共運輸服務上，善盡全民防疫的實踐，減輕醫護人員的壓力和減少醫療資源的負擔。

醫護人員 台灣大

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