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博報堂公開收購格威傳媒股權 下市時間未定

經濟日報 / 記者陳書璿／台北即時報導
格威傳媒是台灣股市首家上市的獨立大型廣告集團公司，旗下擁有5個業務品牌：聯廣傳播集團、光洋波斯特國際展覽、先勢行銷傳播集團、安益國際集團、米蘭營銷策劃。格威傳媒/提供
格威傳媒是台灣股市首家上市的獨立大型廣告集團公司，旗下擁有5個業務品牌：聯廣傳播集團、光洋波斯特國際展覽、先勢行銷傳播集團、安益國際集團、米蘭營銷策劃。格威傳媒/提供

株式會社博報堂(簡稱博報堂)今(27)日表示，公開收購了台灣國內獨立大型廣告集團公司格威傳媒(Growww Media Co., Ltd.)超過半數股份，成為關係子公司，未來也將下市，對此格威傳媒表示，下市時間需等股東會與董事會內部決議，主管機關通過後，才會決定下市的時間。

格威傳媒是台灣股市首家上市的獨立大型廣告集團公司，旗下擁有5個業務品牌，在整合行銷、策動行銷、公關、會展活動行銷、數位行銷提供專業領域服務。其中包括台灣歷史最悠久的綜合廣告集團聯廣傳播集團(成立於1970年)，各自在擅長領域提供高品質的整合行銷傳播服務。

隨著格威傳媒成為博報堂集團的一員，在有眾多日商企業活躍的台灣，博報堂集團的整合行銷對應能力將更加強化，除廣告領域外，還包括大型活動與展會策劃、營運、傳統與數位媒體的橫向解決方案，建構出以使用者體驗為主的極大化數位宣傳活動，以及公關業務的服務也將獲得大幅提升。

此外，博報堂在日本累積至今以創意解決課題的能力、龐大的生活者資料庫、數位/資料行銷領域的知識等資源，未來將與格威傳媒的實力與實際業務相融合，可望全面支持台灣本土客戶與企業商務的成長貢獻，也樂見其將產生巨大的協同效應。另外，博報堂未來可充分運用全球的連鎖網絡，以支援台灣客戶進軍海外，這也是未來重要的業務方向之一。

通過這次收購股權，格威傳媒旗下的各事業品牌和已在台灣營運的博報堂集團各公司將繼續維持各自的獨立自主性，同時也支援台灣、日系、以及跨國客戶等企業。

格威傳媒集團總經理程懷昌（Vince Cheng）表示，能成為歷史悠久且享譽國際的博報堂集團一員，對格威傳媒集團來說也是非常重要的一步。我們可以活用博報堂獨有的工具、研究資料、人才、市場知識等全球性資源，強化我們對台灣本土客戶的服務。我有信心這個新的夥伴合作關係更能幫助格威傳媒集團的發展，為本集團開啟了未來一頁全新的篇章。

今後博報堂集團也將為在各國開展業務的日商企業、當地跨國客戶企業提供基於“生活者發想”理念的市場行銷解決方案，來進一步擴充集團網路。

廣告 股東會

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