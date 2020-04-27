永大許作名：中國市場力拚損平 目標市占率重回第八名

永大集團2019年合併營收137億元、年減7.7%，去年稅後純益9.8億元、年增33.9%，每股純益為2.3元，優於2018年1.65元；永大表示，受到美中貿易大戰影響，中國房地產增速放緩，房企融資環境趨緊，永大中國由於積極拓展銷售通路與市場推廣，重拾客戶訂單，並藉由與多家大型開發商簽訂戰略合作夥伴協定，去年全年新梯訂單量較前年同期增長逾70%，出貨也提升了20%以上。

永大董事長許作名指出，受到新冠肺炎疫情影響，中國今年首季GDP為負成長6.8%，房地產也衰退許多，但3月起下滑幅度開始收斂，且永大3月出貨逐漸恢復，4月開始已回到九成的水準，預期第2季可回到以往水準。

中國市場部分，永大總經理蔡尚育表示，經過去年一整年調整和努力，去年訂單成長約達五成，若以拿到訂金角度來看、增幅更超過七成。今年中國市場雖然營運受到疫情影響，首季營收下滑但幅度比預期小，獲利也呈現虧損、惟已較去年同期大幅收斂。

展望第2季，許作名指出，大陸出貨台數可恢復到每月1,000台以上，並有機會力拚損益兩平。以今年來看，營運有機會較去年出現雙位數成長，集團目標中國市場接單達2.5萬台、市占率回升至第八名，營運可望轉虧為盈。