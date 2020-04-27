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喜康生醫獲准進駐竹科 投資金額10.69億元

經濟日報 / 記者李珣瑛／新竹即時報導
臨床試驗藥品。業者／提供
臨床試驗藥品。業者／提供

科技部科學園區審議會今（27）日召開第62次會議，通過英屬開曼群島商喜康生醫台灣分公司、台鎔科技材料新竹科學園區分公司、國家運輸安全委員會設立國家運安工程研究中心等3案，共計核准投資11.19億元。

英屬開曼群島商喜康生醫台灣分公司將進駐於新竹科生醫園區，投資金額為10.69億元，主要從事蛋白質新藥與生物相似藥等開發。喜康生醫以高產量細胞株平台、高效除病毒製程整合、快速分析方法與製劑配方開發平台作為核心，並與喜康生技之cGMP製造工廠技術結合，可進行單株抗體、抗體偶聯複合體、重組蛋白或酵素以及生物相似藥等蛋白質新藥開發。

喜康生醫以整合並優化自有技術為基礎，目的為實現快速蛋白質藥物進入臨床試驗平台，持續挹注人體臨床試驗樣品生產計畫予國內各cGMP委託代工製造廠，期望能串聯區內之上下游廠商，建立起生物藥開發製造產業的完整生態體系。

台鎔科技材料新竹科學園區分公司投資金額0.5億元，主要提供化學溶劑及化學材料定性及定量分析服務、特殊配方型廢棄物前處理技術服務、化學材料及藥劑使用時間延長技術服務，及化學溶劑或化學材料回收及純化等技術服務。

台鎔科技材料主要從事事業廢棄物的清除處理與回收，計劃成立分公司設立竹科原料研發實驗室，提供優質的環保諮詢與技術服務，以促進園區事業在製造過程中所產生的廢棄物，能夠加以分類、分流、減量，達到回收、純化與精餾，終極目標成為原料的供應者，做到取之於廠商，回流於廠商，落實永續的循環處理過程，以達到資源再生利用與循環經濟之效益，對台灣原料產業及綠色循環經濟有所貢獻。

國家運輸安全調查委員會申請在宜蘭園區設立研究機構「國家運安工程研究中心」，其營運目標包括：(一)運輸事故調查與安全技術分析。(二)關鍵證物工程分析。

計畫於宜蘭科學園區設立國家運安工程研究中心，進行重大運輸事故關鍵證物的檢測與實驗分析，主要功用除作為運輸事故關鍵證物的檢測與保存外，另將設置實驗空間，以提升運輸事故實驗與分析專業技術能量。預期透過運安會的科學發展與相關檢測與實驗量能，將有助提升國內運具安全，帶動包括無人機、自駕車、軌道安全、智慧運輸等產業發展。

竹科 廢棄物

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