無懼疫情！永大董座許作名宣布4月平均調薪5％

國內的機電大廠永大（1507）董事長許作名今（27）日指出，公司已經針對現金流做過各項壓力測試，雖然有疫情，再加上對於未來遠景持續看好，希望同步照顧員工跟股東，率先宣布4月就會調薪，平均調幅為5%；至於股利分配的部分，明天董事會中也會跟董事會說明永大今年的營運展望還是維持穩定成長。

雖然全球許多企業都遭受疫情干擾，許多行業也感受到不同的營運壓力，許作名今天表示，永大還是決定要調高員工薪資，平均調幅為5%，其中，以基層員工為主，調幅約在5%-8%，中、高階主管則是以3%-5%為主。

許作名認為，就算現在有疫情影響，但目前的訂單概況，公司的營運情況還在一個上升的軌道，永大今年調薪計畫維持照顧員工計畫，同時在低迷的景氣中，提振員工工作士氣。

雖受疫情影響，但看好大陸基建爆發成長，許作名進一步指出，2020年整體營運目標維持不變 2020年第一季受到新冠肺炎疫情影響，大陸房地產市場銷售及開工面積衰退，服務業也重創，為了金融與就業率的穩定，中國政府大力投入內需的基礎建設，進而惠及房地產，因此預計各地的限購政策會在疫情緩和下陸續開放，房地產商應能於第2季走穩，預期第3季將會強勢反彈呈現爆發性成長。

至於營運面的部分，許作名分析第一季概況，其中，台灣永大2020年第一季訂單與營收皆較去年同期有顯著增長，除積極推動產品更新與銷售增長，同時配合疫情影響所需，推出防疫概念的多種對應產品；永大中國由於復工情況良好，以目前訂單來看，下半年的出貨量可望急速成長；另外，目前處於低利率環境，等疫情趨緩房市成交量將可望回到正常水位，電梯市場需求將因此被帶動而增加，所以永大還是決定為員工調薪。

永大調薪後，永大108年股利分配規畫，再度浮上台面，近期公司派跟市場派兩方的攻防還是持續上演，日前董事會再度上演股利攻防戰，永大機電4月中旬董事會討論配發2.1元現金股利，不過獨立董事黃福雄則持保留意見，使得股利政策尚未敲定，最快將於明天董事會再提出討論。

不少持有永大的投資人認為，公司的營運情況表現一直穩定成長，不應該不配發股利，永大集團2019年全年獲利9.8億元，年增率達33.9%，每股盈餘2.3元，較2018年1.65元成長了39.4%，公司獲利就應該照顧小股東，對於不配發股利表達不滿。