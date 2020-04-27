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影／疫情影響營收 雄獅旅遊開賣農產品

攝影中心 / 記者胡經周／台北即時報導
雄獅旅遊董事長王文傑（右）與農委會主委陳吉仲（左）宣布共同攜手為「農業找通路，觀光找出路」。記者胡經周／攝影
雄獅旅遊董事長王文傑（右）與農委會主委陳吉仲（左）宣布共同攜手為「農業找通路，觀光找出路」。記者胡經周／攝影

新冠肺炎疫情衝擊國內各產業市場，雄獅旅遊董事長王文傑與農委會主委陳吉仲今天共同宣布攜手為「農業找通路，觀光找出路」，除了規劃農場行程外，雄獅旅遊40家門市也將開賣農產品。

王文傑指出，受疫情影響，雄獅旅遊從300億營收的公司縮減到只剩20億，因此希望將產能投到內需產業，過去只經營「台灣之美」，現在要加入「台灣之好」；陳吉仲也表示，受疫情影響最嚴重的就是觀光業，他很感謝雄獅旅遊開賣農產品。

雄獅旅遊董事長王文傑（右）與農委會主委陳吉仲（左）共同宣布攜手為「農業找通路，觀光找出路」。記者胡經周／攝影
雄獅旅遊董事長王文傑（右）與農委會主委陳吉仲（左）共同宣布攜手為「農業找通路，觀光找出路」。記者胡經周／攝影
雄獅旅遊董事長王文傑（左二）與農委會主委陳吉仲（右二）一起參觀農產品。記者胡經周／攝影
雄獅旅遊董事長王文傑（左二）與農委會主委陳吉仲（右二）一起參觀農產品。記者胡經周／攝影

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