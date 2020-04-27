iRent讓「北北基桃生活圈」可跨市路邊租 還共享汽車

iRent共享汽車５月起，要讓「北台灣」生活圈的交通往返更完整、移動更便利。汽車路邊租還服務範圍將延伸至基隆市、雙北市及桃園市，並增加車隊規模至700台，全台總車隊數達2,800台。

iRent推出的一同翻玩首都生活圈，於5/1~5/10期間內使用「iRent汽車北北基桃路邊租還服務」者，可獲得1小時的汽車時數回饋。

另5/1勞動節即將到來，為回饋勞工朋友，和運租車於4/30~5/1提供「平日優惠，以55折計價」。以ALTIS定價3,000來說，平日優惠與定價相比一天可省下1,350元，休旅車RAV4與定價相比則可省下一天1,800元，視承租車型優惠為1,080元~4,500元不等。另外針對平日包月推出專案價9,900元(可於5/1~5/31至門市申辦，專案詳情請洽門市)。

此外，因應油價調降，和運租車門市及iRent同時調整里程費，門市調整後里程費為每公里1.9元起(依承租車型)，iRent不分車型調整後為每公里2.3元。無論是門市或iRent都將持續推出更多專案，讓每位顧客都可因應疫情需要選擇最適的交通工具。