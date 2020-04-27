助左營防疫 榮科捐贈75%異丙醇清潔液

榮科（4989）今（27）日宣布，響應企業公民責任，專程委託母公司李長榮化工生產調配75%異丙醇清潔液共計800公升，並透過當地民意代表捐贈予左營地區中小學、鄰里、商家及社區大樓，提供學童、消費者及民眾使用，全力協助政府單位，藉以防範疫情升溫。

榮科今日發布新聞稿提到，此次捐贈對象包括左營區共計12所小學、6所國中以及幼兒園、高中各1所，同時也透過埤西里、崇實里、廍南里等里長，深入家戶發送，進而協助居家防疫；此外，為降低民眾出門採買的疑慮，也提供給高市公車左營南站至舊城派出所路段內70餘間店家，希望透過有效的消毒方式，幫助商家提升消費者信任。

榮科表示，希望透過本次捐贈行動，提供社區防疫所需，降低民眾憂心，共同對抗新冠肺炎疫情；同時也感謝「福鴻交通事業股份有限公司」在此次捐贈過程中無償提供車輛與人力，協助完成75%異丙醇清潔液之配送任務。