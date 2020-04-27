大型貨卡未上市 先捐學校讓學生學維修

國瑞汽車公司今天捐贈兩輛日野大型貨卡車，給嘉義萬能工商，作為汽車科學生實習丶維修實務訓練車，國瑞強調本次捐贈最新車種國內還未上市，可助學生習得最新維修技術，畢業無縫接軌。

國瑞汽車協理小鹿野孝之丶經營企劃部經理鍾朝陽，今天代表公司 捐贈1輛日野26噸貨卡車，及日野6.5噸貨卡車給萬能工商，由萬能董事長林明德丶校長陳育修代表接受，校方並回贈感謝狀，感謝國瑞汽車重視中南部學子實務技術訓練。

「 國瑞公司做法很有遠見！」陳育修說，萬能汽修科過去除了汽車修護，也針對固定式吊車丶鏟裝機丶堆高機丶油電混合車等學習，日前還聘請山隆汽車公司專業技師張光輝，指導學生如何維修大型貨卡車，國瑞汽車這次捐贈新型貨卡，將幫助校方硬體基礎上更加完整， 對學生維修技術學習有絕對幫助， 更是遠見丶前瞻做法，校方由衷感謝。