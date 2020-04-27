創平台「Lion Select雄獅嚴選」王文傑射四箭找營收

新冠肺炎疫情衝擊全球經濟，其中又以觀光業受傷慘重。雄獅（2731）董事長王文傑表示，一場疫情也改變人類的互動行為模式，國際間以鎖國築城壁壘，反全球化浪潮已然成形。出境旅遊全部熄火，雄獅在疫情底下必須找出新的營運模式。為求生，雄獅將射「四支箭｣，包括產業振興與推廣、旅遊、商品、食品，這也是雄獅剩下的四項營收。

王文傑表示，雄獅拚「營收」的四支箭均與農委會密切合作，直指內需市場。第一支箭與政府偕同「產業振興與推廣」，第二支箭強化安心出遊的「國民旅遊」市場，配合休閒農場的體驗遊程，第三支箭以「Lion Select雄獅嚴選」支持台灣小農良心耕種，嚴選優質在地農產品與農業精品伴手禮，第四支箭是「欣食旅」餐飲事業，從產地到餐桌主打「好肉好菜、自由自在｣。

雄獅首波與農委會的合作將以台灣出發，嚴選農委會百大農業精品，透過「農委會+雄獅」的雙重認證，挑選出具有產銷履歷、國際獎項、在地職人等特色元素商品，整合雄獅線上500萬會員與線下門市通路據點，提供雄獅會員於「欣嚴選」平台下單優惠，並以雄獅忠孝概念店為示範店，逐步推廣至全台40間指定門市。融合雄獅集團龐大的採購力、脈絡力、銷售力，串聯起農委會的一級花卉生鮮、二級加工伴手禮與三級農遊體驗，開創農業與旅遊產業產銷通路合作新局。

王文傑說，「Lion Select雄獅嚴選」是我十幾年前就想做的，因為疫情加速雄獅把原有的既定方向打破，將資金及資源往新的營運模式重新調配，會毫無懸念地走下去。

此外，王文傑並指出，台灣觀光經濟GDP是負的，過去台灣出境旅遊屢創新高，一年旅遊逆差4000億元，現在台灣防疫優良成果，使台灣觀光成為全球認定安全、安心旅遊的環境，此時國民旅遊的機會來了，應該將台灣出境遊創造8,000億產值， 轉化為國內旅遊產值，由「外」轉「內」。