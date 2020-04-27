2020科技紡織徵才博覽會職缺腰斬 祭出月薪6.5萬元吸睛

紡拓會主辦的「2020科技紡織徵才博覽會」今年因應疫情改採線上徵才，並祭出上看月薪6.5萬元的好薪情。不過，在疫情衝擊下，整體徵才規模較去年縮減，今年參展廠商僅20間，釋出共275個職缺、需求人數874人。不如去年71家廠商參展、提供超過500個職缺，以及1,500個以上的工作機會。

紡拓會表示，配合中央流行疫情指揮中心的集會活動停辦建議，取消實體徵才活動，改成辦理為期三個月（5月1日至7月31日）的線上徵才活動。今年計有20家台灣紡織企業攜手逆勢徵才，參與此次線上徵才活動，包括紡織國家隊的聚陽（1477）、南六（6504），以及國內紡織大廠遠東新（1402）、新纖（1409）、旭榮、集盛（1455）及福懋等。

即便疫情打亂紡織供應鏈與市場需求，但紡拓會表示，隨著全球布局的腳步加速，台灣紡織業國際行銷及商品企劃業務人才缺口仍不斷擴大；順應工業4.0及數位化轉型，產業結構逐漸改變，需AI、數據分析人才及自動化操作技術人員；研發創新是紡織業的重要奠基，對研發人員及工程師的需求依舊強勁。在一片不景氣中，仍積極延攬精兵與新兵加入紡織行列。

紡拓會表示，有別勞力密集的傳產印象，台灣紡織業近年積極導入智慧製造概念與技術，成為集機能時尚、永續環保、智慧製造於一身的高科技產業。此外，隨著疫情蔓延，台灣紡織品在防疫物資上的表現亮眼，看似不起眼的布料，在保護人類技術的加持下，成了防疫新星。